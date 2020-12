LA NUOVA CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA-PRATO STABILISCE IL PROPRIO CAMMINO A FIANCO DELLE IMPRESE

“La costituzione della nuova Camera di commercio di Pistoia-Prato, forte di oltre 80.000 imprese, può portare alla creazione di un nuovo importante spazio economico” è il commento di Dalila Mazzi, Presidente della Camera di commercio di Pistoia-Prato

PISTOIA — PRATO. Continua una fattiva e costruttiva collaborazione fra i vertici della nuova Camera di commercio di Pistoia – Prato e tutte le categorie economiche del territorio: dopo un proficuo confronto con le associazioni, il Consiglio camerale ha approvato il programma pluriennale 2021-2025, il principale documento di indirizzo politico dell’Ente camerale contenente le linee strategiche che intende adottare nel medio periodo.

Linee strategiche, frutto di un intenso lavoro di analisi del contesto socio-economico, che confluiscono in un’unica mission: contribuire allo sviluppo delle imprese e del loro territorio.

Tre sono le linee su cui poggia le basi il documento programmatico pluriennale: promuovere e sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema imprenditoriale, garantire la semplificazione dei rapporti tra imprese e Camera di commercio e ottimizzare la propria struttura organizzativa.

Tre aree strategiche a loro volta dettagliate in otto differenti obiettivi, tutti importanti per il sostegno delle imprese e del territorio.

La nuova Camera di Commercio si propone quindi di giocare il ruolo di:

a) soggetto responsabile della crescita delle imprese e del territorio: rientrano in questa linea temi quali: la digitalizzazione, le nuove tecnologie e l’innovazione; l’e-government per la competitività delle imprese; le azioni per lo sviluppo dell’imprenditorialità, il lavoro e l’occupazione; il settore cultura e turismo; le azioni per l’internazionalizzazione.

b) motore dell’efficienza e dell’innovazione alla luce della riforma: in questo senso diventa fondamentale dare senso all’accorpamento come occasione di riorganizzazione e potenziamento dei servizi attualmente forniti, ad esempio, il fascicolo elettronico d’impresa, il cassetto digitale dell’imprenditore, il sistema personale di identificazione digitale (SPID).

c) luogo della condivisione e delle alleanze: rientrano in questo ambito il potenziamento delle collaborazioni con le istituzioni pubbliche e private, la valorizzazione della Camera nel sistema camerale regionale e nazionale, e la condivisione delle politiche con gli stakeholder del territorio, in primo luogo quelli associativi.

Il documento programmatico nasce da un forte senso di responsabilità, da parte di tutti gli attori coinvolti, acuito dal clima di incertezza dettato dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

“Il difficile momento che stiamo attraversando, anche a causa dell’emergenza sanitaria, ha un impatto devastante sulle imprese. Nei prossimi mesi e anni saremo chiamati a percorrere un sentiero stretto, — ha spiegato Dalila Mazzi, Presidente della Camera di commercio di Pistoia – Prato — reso ancora più arduo dagli imprevedibili effetti della pandemia, ma che dobbiamo seguire senza perdere la fiducia che il nostro territorio e le nostre imprese sapranno superare.

E la Camera di commercio dovrà essere al loro fianco, pronta a raccogliere le istanze del territorio, a fare sintesi delle esigenze del mondo imprenditoriale, a convogliare le risorse che non potranno non arrivare dalla Regione, dallo Stato, dall’Unione Europea.

Dovremo difendere l’identità di ciascuna delle due aree geografiche, ma potenziare anche una comune visione d’insieme. Dovremo restare fedeli alle tradizionali funzioni di rappresentanza degli interessi economici, ma anche farci trovare aperti all’innovazione sui terreni che la riforma ha definito per le Camere (innovazione, turismo, supporto all’export, orientamento al lavoro in primo piano)”.

Insieme questi due territori, caratterizzati da un’elevata concentrazione del numero di imprese rispetto alla media regionale, rappresentano una quota di valore aggiunto del 13,7 per cento del valore aggiunto regionale e incidono di quasi il 10% sull’export regionale.

“La costituzione della nuova Camera di commercio di Pistoia-Prato, forte di oltre 80.000 imprese,- commenta Dalila Mazzi – può portare alla creazione di un nuovo importante spazio economico, in grado di accrescere la rappresentanza del territorio a livello regionale e di potenziare la capacità di interlocuzione con il livello regionale e nazionale.

Continueremo a lavorare a fianco delle altre Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio e in stretta sinergia con le associazioni di categoria, perché la Camera sia naturale catalizzatore delle varie voci del mondo economico del nostro territorio e attore paritario con le istituzioni locali per favorire una logica di sistema nelle politiche di sviluppo e benessere sociale”.

