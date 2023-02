“LA PACE È LA VITTORIA DI CUI ABBIAMO BISOGNO“, L’APPELLO AD UN ANNO DALL’INIZIO DEL CONFLITTO IN UCRAINA

Domani giovedì 23 febbraio alle 18 al termine della seduta del Consiglio comunale. Alle 18.30 flashmob silenzioso in piazza del Comune. Saranno spente le luci e suoneranno insieme La Risorta e le campane della Cattedrale

PRATO. Giovedì 23 febbraio, alle 18, al termine della seduta del consiglio comunale alcune associazioni che hanno aderito all’iniziativa dal titolo La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno leggeranno un appello condiviso nel giorno in cui, un anno fa, ebbe inizio il conflitto in Ucraina.

Queste le associazioni coinvolte: Azione cattolica, Pastorale sociale e del lavoro, Cgil, Centro studi Falcone e Borsellino, Acli, Tamburi di pace, Consulta provinciale degli studenti, Cieli aperti, Csi Prato, Unitalsi, Giovani democratici, la piazza degli studenti, Uisp, Società di San Vincenzo de Paoli, Outdoor Trekking, Cisl, Aned Prato, Associazione Don Renato Chiodaroli, Pubblica Assistenza L’avvenire di Prato, Croce D’oro Prato, Scegliamo Prato, Centro diritti per il malato, Ancr, Arci Prato, Pax Christi e Comunità di Sant’Anna.

Alle 18,30 i cittadini sono invitati a partecipare ad un flashmob silenzioso che si terrà in piazza del Comune alla presenza delle associazioni e dei rappresentanti del comuni della Provincia.

Per l’occasione saranno spente tutte le luci della piazza e suoneranno in contemporanea La Risorta di Palazzo Pretorio e le campane della Cattedrale come segno di speranza di pace.

[comune di prato]