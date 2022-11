LA PASTICCERIA MEARINI DI QUARRATA COMPIE 45 ANNI

La pasticceria tailor made Mearini di Quarrata offre una produzione artigianale, realizzata con passione dai fratelli Damiano e Valerio. Questo Natale, in occasione dei primi 45 anni di storia, un nuovo panettone in edizione limitata è pronto a fare il suo ingresso nella già vasta gamma di prodotti offerti

QUARRATA. La pasticceria Mearini è un punto di riferimento storico a Quarrata per gli amanti della pasticceria artigianale, per chi è in cerca di un prodotto unico o tailor made.

Dalla biscotteria alla pasticceria mignon, passando per le torte personalizzate secondo la richiesta del cliente, i prodotti sfornati dai fratelli Mearini sono accomunati da un denominatore comune: l’alta qualità, pilastro centrale dell’impresa familiare.

Aperta nel 1977, la pasticceria è pronta a festeggiare il 45esimo compleanno con il lancio di un nuovo prodotto: il Panettone Lamponero, ispirato alla torta best seller della pasticceria.

Le radici della passione dei Mearini risalgono agli anni ’60 quando Fernando Mearini inaugurava il suo ingresso nel mondo della pasticceria, lavorando come aiuto a Castiglione del Lago. Dopo i sacrifici, nel 1977 arrivano le vere soddisfazioni: l’apertura di un laboratorio targato Mearini, totalmente a conduzione familiare, che in poco tempo si rivela essere un’attività di successo.

Con la nuova generazione i figli passano alla guida dell’azienda:

Damiano è il maestro pasticcere creativo, cresciuto come dice lui “respirando zucchero a velo”, che impara le basi del mestiere osservando il padre e la madre all’opera. Valerio cura i rapporti con la clientela e conquista tutti con il proprio savoir-faire, eredità dell’impresa familiare.

Ad arrivare al 1999 è un attimo, con l’apertura dell’attuale punto vendita, gestito ormai interamente dai fratelli Mearini

“Un modo di fare pasticceria che predilige l’attenzione ai dettagli e alla qualità a discapito della quantità” spiegano Damiano e Valerio.

“Qui alla pasticceria Mearini lavoriamo per creare prodotti curati nei minimi particolari, che soddisfino le richieste dei nostri clienti ma che soprattutto rispettino gli alti standard culinari per i quali siamo ormai conosciuti”-

LE CREAZIONI DELLA PASTICCERIA

Con una mentalità come questa, a Quarrata il nome Mearini non poteva che diventare sinonimo di eccellenza. I prodotti offerti sono tanti e variegati, per soddisfare al meglio la clientela del negozio.

La gustosa Millefoglie e la torta Lamponero (a base di Gianduia, lampone e nocciole) si aggiudicano il primato di best seller della pasticceria.

Accanto, le torte personalizzate di Damiano stupiscono con la loro estetica ma soprattutto con i messaggi che portano, facendosi portavoce della sua vena artistica. Raccontare delle vere e proprie storie attraverso le sue creazioni: è questa la missione del pasticcere-artista di Quarrata, che si mette alla prova con torte ispirate alla vita di personaggi che hanno fatto la storia, come quella dedicata a Charles Bukowski.

Da non tralasciare la biscotteria, con alcuni cavalli di battaglia: i Fiammiferi, fragranti biscotti di pastafrolla ricoperti di cioccolato (bianco, al latte e fondente) e dalla forma di fiammifero, le Listarelle, che richiamano il classico biscotto toscano con mandorle di Avola e nocciole DOP delle Langhe, i Croccoli fatti con cereali, zucchero di canna grezzo e farine di grani antichi e infine le Cioccole, biscotti al cacao, raffinati nel gusto.

Il tutto abbinabile alle creme spalmabili artigianali del negozio, gusto pistacchio di Bronte, cioccolato fondente con nocciola IGP Piemonte e Gianduia, con alto contenuto di frutta secca al loro interno. I prodotti della pasticceria possono essere acquistati direttamente dal sito e spediti in tutta Italia.

LE NOVITÀ DEL NATALE 2022

In occasione del 45esimo compleanno della pasticceria, Damiano Mearini è pronto a unire due concept particolarmente apprezzati dalla sua clientela, creando un prodotto del tutto inedito: il Panettone Lamponero, al gusto della torta omonima best seller del negozio. Un impasto a lunga lievitazione, macchiato di cioccolato, con all’interno cubetti di fondente e lamponi, ricoperto da una glassatura “rocher”, fatta con nocciole IGP Piemonte, granella di biscotto sbriciolato e cioccolato fondente.

Una nuova sfida, volta ad addolcire ancora di più le festività natalizie, per coloro che non vogliono rinunciare al tipico dolce di Natale, ma nemmeno alla famosa torta della pasticceria Mearini. Delizie e golosità per festeggiare con la garanzia di bontà di una grande e storica famiglia di pasticceri toscani

Le novità del Natale e tutti i prodotti Mearini possono essere acquistati direttamente in pasticceria, oppure scrivendo una mail a info@mearini.it, tramite messaggio WhatApp +39 333 7771335 o telefonando al +39 0573 739623.

[tommasoli/paolini — mearini]