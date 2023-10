LA PISTOIESE ALESSANDRA GABBANI A “LA NAVE DELLA BELLEZZA”, NUOVO FORMAT MEDIASET

Il programma Mediaset in partnership con Confartigianato vedrà come protagonisti imprenditori del settore benessere (acconciatori ed estetiste) da tutta Italia. Domenica 15 e lunedì 16 ottobre 2023 intanto a San Vincenzo (Livorno) si terrà l’evento Weekend del beauty per presentare il format

PISTOIA. Ci sarà anche Alessandra Gabbani, titolare di Come d’incanto di Pistoia, nel format La nave della bellezza su Mediaset Infinity in programma questo autunno. Il nuovo format tv è stato creato da Confartigianato e Mediaset Infinity in collaborazione con The Lookmaker Institute con l’obiettivo di costruire attraverso il piccolo schermo un modello di riferimento del professionista della bellezza.

Sarà una importante occasione per estetisti e acconciatori per mostrare in Tv la propria arte, il proprio estro creativo e le proprie tecniche, il valore del loro essere artigiano.

“Per me—- ha detto Alessandra Gabbani — sarà un onore partecipare perché è importante far capire il valore del nostro lavoro e dei nostri centri. Con Christina Skincare Italy mi sono sentita accolta come in famiglia e i progetti che ho realizzato hanno aiutato tante donne a sbocciare come un bellissimo fiore e mi hanno fatto fare un gran salto di qualità”.

Il gioco-gara che andrà in onda prossimamente ricalcherà il modello già collaudato dei programmi di cucina attualmente in onda.

Una importante occasione di crescita di immagine e di affermazione degli operatori da parte dei clienti nonché di aumento dell’appeal nei confronti delle attività da parte dei giovani.

Il progetto che vede come protagonisti gli imprenditori del settore benessere (acconciatori ed estetiste), si pone l’obiettivo di dare nuovo lustro all’intera categoria e di modificare il pregiudizio che molti giovani hanno verso il settore della bellezza in termini di redditività, formazione e prestigio.

Ma non solo trucco e parrucco potranno raggiungere il grande pubblico attraverso le puntate che saranno registrate a bordo della nave Msc Grandiosa dal 22 al 29 ottobre 2023 e che andranno in onda su Mediaset Infinity: il total look prevede infatti che anche l’abbigliamento, le calzature ed i gioielli giochino un ruolo di primo piano nel programma.

Domenica 15 e lunedì 16 ottobre 2023 intanto si terrà l’evento Weekend del beauty, un’iniziativa per presentare il progetto e svelare le condizioni per partecipare al nuovo format tv.

Le due giornate si svolgeranno al Garden Resort di San Vincenzo a Livorno e oltre a rappresentare un momento formativo e di confronto per le categorie del benessere, saranno presenti spettacoli e intrattenimento offerto da Mediaset Infinity.

Queste giornate inoltre saranno ricche di eventi, formazione e spettacoli. Nello specifico durante la prima giornata, dopo il pranzo verrà presentato il progetto con tutte le informazioni del caso. Più tardi nel pomeriggio, verranno fatte le prime audizioni e le interviste agli imprenditori che sono interessati a partecipare.

Non ci saranno prove di bravura da superare né posti massimi per partecipare. L’unico criterio per poter partecipare è quello di accettare le condizioni e il regolamento che verrà presentato durante il weekend di ottobre.

Oltre alla diretta, le puntate resteranno visibili per un intero anno. Inoltre: Le prime 30 puntate del talent saranno registrate a bordo della nave MSC Grandiosa entro fine 2023 in una prima fase e poi durante una seconda fase, altre 30 puntate, nel periodo compreso tra febbraio-marzo del 2024.

Durante la singola puntata, i look-makers si sfideranno tra loro in un tempo di 30 minuti a disposizione, per creare un total-look completo sulle modelle e adatto all’occasione d’uso scelta dalla giuria a inizio puntata.

A loro disposizione trucchi, prodotti per capelli e vestiti tra cui scegliere per completare il look perfetto.

Il format televisivo sarà suddiviso in “slot” da trenta puntate.