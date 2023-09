LA POLEMICA DI PAGLIAI NEI CONFRONTI DI ANPI È SOLO UNA PEZZA PEGGIORE DEL DANNO AGLI ALLORI

Bechini (Prc Pistoia): “Ha perso l’occasione per un bel silenzio”

PISTOIA. Il Consigliere Pagliai Giampaolo, sì proprio quello lì, quello che faceva il socialista ai tempi di Craxi e anche prima e che era nei banchi della maggioranza di centrosinistra e che ora è passato armi e bagagli alla destra pur di stare in Consiglio comunale ma sempre sui banchi della maggioranza — qualsiasi maggioranza — proprio quello, ha perso un’ottima occasione per fare buon uso del silenzio.

E ci obbliga ad esprimerci su una vicenda che segnala in particolare l’ormai dimostrata su tanti fronti disfatta amministrativa e gestionale del Comune di Pistoia governato dalla Destra.

Da parte nostra, di fronte ai nevrastenici e deliranti attacchi del Pagliai nei confronti di ANPI, esprimiamo la nostra solidarietà all’ANPI pistoiese e, permettetecelo in un sussulto anti-antropocentrico, anche ai poveri allori massacrati da gente che non ha la più pallida idea di cosa sia l’arte del giardinaggio.

Certo che questo è un passaggio grave oltre che greve per la città che si autodichiara capitale europea del verde ornamentale. Ma non esisteva una volta un ufficio chiamato “del Verde pubblico” in Comune?

Il segretario della Federazione Provinciale di Rifondazione Comunista – S.E. Pistoia

ivano bechini