LA POLIZIA DI STATO ARRESTA IN FLAGRANZA DI REATO RAPINATORE ARMATO DI PISTOLA

In manette è finito un 35enne di nazionalità cinese. Aveva appena rapinato una sala slot e un internet point

PRATO. Mercoledì sera la Polizia di Stato, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di prevenzione dei reati legati ai fenomeni di criminalità diffusa, recentemente implementati su preciso impulso del Questore De Lorenzo, ha tratto in arresto in flagranza di reato un rapinatore armato di pistola.

Nel dettaglio alle ore 21,30 circa giungevano alla centrale operativa due segnalazioni di rapina a mano armata perpetrate ai danni di una sala slot e di un internet point nei pressi di Via Filzi.

Le Volanti prontamente si portavano sul posto ove prendevano contatti con le vittime le quali fornivano una dettagliata descrizione del rapinatore. Immediate attività di indagine consentivano di rintracciare nelle vicinanze, a bordo di una bicicletta, l’autore del reato che, prontamente bloccato dagli agenti e messo in sicurezza veniva perquisito. Veniva trovato in possesso di una pistola con nove cartucce, sottoposte a sequestro, nonché di denaro contante pari a tremilacento euro, verosimile provento delle rapine.

Successivamente la perquisizione veniva estesa anche all’abitazione del rapinatore ove veniva rinvenuta e sequestrata una piccola quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

L’uomo, un 35enne di nazionalità cinese, regolare sul territorio nazionale, con precedenti per reati contro il patrimonio, la persona, resistenza a Pubblico Ufficiale e stupefacenti, dopo gli atti di rito, veniva tratto in arresto per il reato di rapina aggravata ed associato alla casa circondariale “La Dogaia” di Prato.

[questura di prato]