LA POLIZIA MUNICIPALE HA SOCCORSO UN AIRONE IN DIFFICOLTÀ SULLA VIA MONTALESE

PISTOIA. Un airone è stato salvato, ieri pomeriggio, dagli agenti della Polizia Municipale in via Montalese, nei pressi dell’abitato di Pontenuovo.

Dopo la segnalazione di un cittadino, una pattuglia di motociclisti della PM, percorrendo via Montalese, ha individuato l’animale in difficoltà fermo lungo la strada. Gli agenti hanno immediatamente soccorso l’animale, evitando che fosse investito dai veicoli in transito.

Quando si sono avvicinati, il piccolo airone, comprensibilmente spaventato, non riusciva a volare anche se non presentava ferite visibili.

Una volta soccorso, l’uccello è stato portato al Comando di via Pertini e accudito dal personale presente. Successivamente è stato affidato alla Guardia Nazionale Ambientale, l’ente preposto al recupero della fauna selvatica in difficoltà.

[comune di pistoia]