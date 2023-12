LA POLIZIA PROVINCIALE ACCOGLIE TRE NUOVI AGENTI

Il Corpo torna a pieno regime con un organico di 11 unità

PRATO. Tre nuovi agenti nel Corpo di Polizia Provinciale che andranno a rafforzare l’impegno per la sicurezza e il benessere della comunità. Un incremento di risorse che rappresenta il risultato di un intenso lavoro realizzato dalla Provincia di Prato nell’ultimo anno, unitamente al concorso pubblico svoltosi nel 2022 ed indetto insieme alla Provincia di Pistoia.

Il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai, consapevole delle significative competenze del Corpo specialmente in campo ambientale, aveva garantito ad inizio mandato di impegnarsi attivamente per aumentare il numero di agenti, assicurando così una maggiore presenza di pattuglie sul territorio. La realizzazione di questa promessa si è oggi concretizzata, portando ad un ampliamento dell’organico del Corpo di Polizia Provinciale pari a 11 unità (Comandante, Vice Comandante e 9 Assistenti/Agenti).

Il presidente Calamai ha voluto dare il suo personale benvenuto a Tommaso Beneforti (classe 1992), Martino Niccolai (classe 1998) e Sara Acciai (classe 1991).

“L’arrivo dei tre nuovi Agenti rappresenta un grande risultato per l’intero Ente, che consentirà di ampliare la capacità di risposta e affrontare al meglio le sfide emergenti – ha dichiarato il presidente – Infatti, l’integrazione di personale è fondamentale per garantire una presenza efficace e tempestiva su tutto il territorio provinciale. Accogliamo con grande entusiasmo i nuovi membri del Corpo, fiduciosi che contribuiranno in modo significativo alla tutela di un ambiente sicuro e protetto. A loro vanno i miei più sentiti auguri per questo nuovo percorso”.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Comandante della Polizia Provinciale Michele Pellegrini per l’ingresso di Agenti che hanno brillantemente superato il concorso pubblico.

“Il loro arrivo va a rafforzare un gruppo molto affiatato e impegnato nella tutela del nostro territorio. Un sentito ringraziamento va al presidente Calamai per la grande disponibilità dimostrata fin da subito nei confronti della Polizia Provinciale.

La collaborazione tra l’Amministrazione ed il Corpo continua a rappresentare un pilastro fondamentale per la sicurezza della comunità”.

[elci —provincia di prato]