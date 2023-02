LA POLIZIA PROVINCIALE FA IL PUNTO SULL ’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2022

Il bilancio del comandante Franco Moscardini

PISTOIA. È stato un anno record in termini di servizi resi al territorio e risultati perseguiti quello della Polizia Provinciale di Pistoia, diligentemente guidata dal Comandante Franco Monfardini. Il 2022 ha visto il corpo di polizia in servizio tutti i giorni dell’anno e per tutti i 365 giorni sono stati istituiti due o tre turni giornalieri, per un totale di 10 addetti al Corpo Provinciale.

Numerose e diversificate sono le aree di competenza nelle quali si sono raggiunti importanti obiettivi. Primo fra tutti, lo sviluppo capillare del servizio nei territori montani che coinvolgono i Comuni di Sambuca Pistoiese, Pistoia-Abetone e San Marcello Piteglio, ai quali è stata garantita una presenza complessiva di 65 servizi nel 2022, quasi il doppio rispetto all’anno precedente.

“La lotta agli ungulati è sicuramente uno dei servizi che mi preme maggiormente sottolineare” – ha dichiarato Nicola Tesi, Consigliere delegato alla Polizia Provinciale — “Questa ha comportato un impegno importante dei nostri agenti anche e soprattutto in orario notturno, per garantire la pubblica incolumità e tutelare le attività agricole e zootecniche.

Le aree interessate da questi controlli sono prevalentemente la fascia della pianura di Pistoia e della Valdinievole e quelle pedemontane”. Ma non solo. “Gli accordi con la Regione Toscana” — prosegue il comandante Monfardini — “ci permettono di intervenire miratamente nella salvaguardia della sicurezza pubblica avvalendoci anche di guardie venatorie volontarie e di cacciatori abilitati che, in questo caso previa autorizzazione, non operano per finalità personali ma intervengono sotto il diretto coordinamento della Polizia Provinciale”.

Gli ambiti di competenza di quest’ultima sono stati indirizzati prevalentemente verso le materie di caccia e pesca, contenimento e controllo della fauna selvatica, controlli in materia ambientale, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti e vigilanza volontaria ittica e venatoria di cui il Corpo Provinciale ne gestisce il coordinamento.

Sono state 28 le persone denunciate e 36 le violazioni accertate nell’ambito dell’attività di Polizia Giudiziaria, legate per lo più alla caccia e ai rifiuti. Nell’arco dell’anno solare sono stati 276 i servizi di controllo sull’attività venatoria, che hanno portato ad attestare 38 illeciti amministrativi tra caccia, pesca e raccolta funghi.

In materia di sicurezza stradale, nello scorso anno, sono stati effettuati 63 posti di controllo durante i quali sono stati fermati 377 veicoli e contestati 84 illeciti amministrativi relativi a violazioni del codice della strada.

“In materia di sicurezza stradale, viabilità e tutela ambientale è stata estremamente preziosa la sinergia con gli uffici dell’amministrazione provinciale e le altre Forze dell’Ordine, sia statali che municipali” — conclude il comandante Monfardini — “lo spirito di collaborazione e condivisione delle competenze oggetto del nostro lavoro è fondamentale per svolgere al meglio le nostre funzioni”.

[provincia di pistoia]