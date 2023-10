LA POLIZIA PROVINCIALE INCONTRA I PESCATORI

L’appuntamento martedì 31 ottobre alle ore 21.00

PRATO. Martedì 31 ottobre il Comando di Polizia Provinciale organizza una serata interamente dedicata ai pescatori. Alle ore 21.00 presso il Salone Consiliare di Palazzo Banci Buonamici avrà luogo un incontro aperto a tutti i pescatori pratesi allo scopo di spiegare la vigente normativa in materia di pesca e affrontare le eventuali problematiche dei corsi d’acqua della provincia nonché l’individuazione delle zone a regolamentazione speciale.

L’incontro sarà un’occasione di confronto utile anche al Corpo stesso per acquisire maggiori conoscenze delle realtà piscatorie pratesi grazie al confronto diretto con i pescatori.

“Sarà una bella opportunità per informare e confrontarsi su tutte le regole generali per lo svolgimento di una corretta attività di pesca — ha dichiarato il Comandante della Polizia Provinciale Michele Pellegrini – per questo invitiamo tutti a partecipare numerosi”.

“È nostro dovere garantire che le attività di pesca siano condotte nel rispetto dell’ambiente e nel pieno rispetto delle leggi e delle normative – ha commentato il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai – incontri come questo rappresentano un’occasione straordinaria per collaborare attivamente”.

[elci —provincia di prato]