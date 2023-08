LA PRATESE MATILDE DEL GRECO È CAMPIONESSA ITALIANA CAT. JUNIORES NELLA 3 KM PINNE

Un ottimo risultato per diciasettenne pratese Matilde Del Greco della società Virtus Buonconvento

PRATO. Nel fine settimana presso il Lago di Viverone (BI) si sono tenuti i Campionati Italiani di Categoria e Assoluti in Acque Libere di Nuoto Pinnato che hanno visto protagonista la pratese Matilde Del Greco classe 2005 la quale si è laureata Campionessa Italiana Cat. Juniores nella 3 km Pinne ottenendo anche un 6° posto Assoluto.

Nella giornata precedente l’atleta in forze alla società Virtus Buonconvento si è aggiudicata l’argento nella gara 1 km Pinne sfiorando per pochi secondi il titolo italiano e piazzandosi 5° Assoluta.

Un ringraziamento agli allenatori Stefano Giannini, Azzurra Donnoli e Laura Carobbio. Ma un grande plauso a Matilde che nonostante i sacrifici giornalieri riesce ad essere anche una studentessa modello per il Liceo Linguistico C. Livi di Prato.

Matilde Del Greco è la figlia della preside della scuola del Sacro Cuore di Montemurlo.