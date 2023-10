LA PRIMA “CARTA DEL DIRITTO ALLO SPORT PER TUTTI” IN PISTOIA

Al Circolo Arci Le Fornaci sabato prossimo si terrà la presentazione del documento

PISTOIA. Appuntamento sabato 14 ottobre 2023 al Circolo Arci Le Fornaci in Via del Fornacione a Pistoia dalle ore 17 La giornata avrà come obiettivo principale quello di dare voce a tutte le realtà sportive del territorio e promuovere l’accesso universale allo sport.

“La Carta del Diritto allo Sport per tutti — affermano i volontari del Circolo — è il risultato di un impegno congiunto di varie organizzazioni sportive, professionisti e comunità. Questo documento mira a promuovere l’accessibilità allo sport, l’inclusione e l’uguaglianza di opportunità per tutti i cittadini, indipendentemente dall’età, dalle abilità o dalle risorse”

“Inoltre, offriremo la possibilità alle associazioni sportive di presentare le proprie attività tramite stand espositivi all’interno del Circolo.

Per coinvolgere i più piccoli e rendere la giornata ancora più speciale, organizzeremo un’attività creativa in cui i bambini avranno l’opportunità di colorare una panchina speciale dedicata al diritto allo sport.”

Per maggiori informazioni e partecipare con uno stand per presentare associazioni e attività è possibile contattare il numero 331 766 6591 .

[circolo arci le fornaci]