la proposta. UNO SPAZIO PUBBLICO SIA INTITOLATO A ALEXANDER LANGER

PISTOIA. L’Associazione Amici del Padule di Fucecchio ha inviato a tutti i sindaci della Valdinievole e al primo cittadino di Pistoia la proposta di intitolazione di uno spazio pubblico urbano (parco, giardino o altra area) alla figura di Alexander Langer

Gentile Sindaca, gentile Sindaco,

la nostra associazione, nata con lo scopo primario di sensibilizzare alla tutela della biodiversità, negli scorsi mesi si è trovata impegnata anche sul tema della pace, partecipando a varie iniziative sia sul territorio che a livello nazionale.

Lo scorso mese di febbraio, proprio nei giorni in cui scoppiava la guerra in Ucraina, organizzammo uno spettacolo su Alexander Langer presso il teatro Pacini di Pescia, per far conoscere questa grande figura di pacifista ed ecologista altoatesino scomparso nel 1995, che già con oltre 30 anni di anticipo aveva messo in luce l’assoluta urgenza di una “conversione ecologica della società” e che allo stesso tempo si era speso con determinazione e generosissimo impegno a “costruire ponti” fra culture e società diverse, impegnandosi in particolare a individuare e tentare percorsi di pacificazione nell’ambito della guerra dei Balcani negli anni ’90 e in vari altri contesti.

Riteniamo che Alex Langer sia stato un uomo straordinario, non solo per le sue azioni e per gli obiettivi che le animavano, ma anche e soprattutto per la sua statura morale, la sua grande sensibilità e il totale disinteresse con cui agiva.

Mantenere la memoria del suo pensiero e delle sue azioni è a nostro avviso importante specialmente in un contesto come quello odierno in cui l’integrità dei sistemi naturali e la convivenza pacifica fra popoli sono in una situazione di grande rischio.

Pertanto siamo a proporlLe di valutare la possibilità di intitolare ad Alexander Langer uno spazio verde o altro spazio urbano, come è stato fatto in varie città d’Italia.

Per maggiori informazioni sulla figura di Langer, riportiamo il link alla Fondazione a lui dedicata, impegnata in numerose iniziative culturali a livello nazionale:

https://www.alexanderlanger.org/it

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento e naturalmente pronti a collaborare, inviamo cordiali saluti

Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità