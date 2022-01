LA PROVINCIA ASSUME PERSONALE

Gli avvisi di selezione sono disponibili nella pagina istituzionale dell’Ente

PISTOIA. La Provincia di Pistoia ha attivato una procedura di mobilità volontaria per l’assunzione di un una unità di personale di cat. C, profilo vigilanza per potenziare il Corpo di Polizia provinciale al fine di assicurare adeguati standard di controllo della sicurezza della circolazione stradale.

Inoltre, in relazione all’esigenza di reclutare personale da impiegare negli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali ha previsto il reclutamento a tempo determinato per 1 anno di n. 1 unità di cat. B, profilo tecnico – manutentore di strade mediante richiesta alla competente Agenzia regionale toscana per l’impiego (A.r.t.i.) – Settore Servizi per il lavoro di Lucca e Pistoia – Centro per l’Impiego di Pistoia.

Gli avvisi di selezione sono disponibili nella pagina istituzionale dell’Ente nell’area tematica “Concorsi e mobilità” Link: https://www.provincia.pistoia.it/bandi

