LA PROVINCIA DI PISTOIA PRESENTA IL PROGETTO COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

Già programmate tre assemblee pubbliche: la prima, il 14 aprile a Quarrata

PISTOIA. Sarà presentato per la prima volta alla cittadinanza un progetto relativo alla possibile costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sul territorio della Provincia di Pistoia. Il progetto nasce dagli obiettivi individuati nel più ampio protocollo d’intesa per l’attuazione del Piano strategico di sviluppo del territorio provinciale di Pistoia (PSS).

Per informare e coinvolgere cittadini, imprese e stakeholders sulle opportunità ed i meccanismi incentivanti e di attuazione delle CER, saranno realizzate tre assemblee pubbliche, che si svolgeranno tutte nel mese di aprile, con inizio alle ore 21.00: venerdì 14 presso il Polo Tecnologico, piazza Agenore Fabbri a Quarrata, venerdì 21 presso il Teatro Comunale a Lamporecchio e mercoledì 26 presso il consorzio Mo.To.Re a Campo Tizzoro.

Gli appuntamenti sono aperti a tutti i cittadini, le imprese e le associazioni interessate e si svolgeranno alla presenza del Presidente della Provincia Luca Marmo, dei tecnici delle società che hanno predisposto gli studi di fattibilità e del Presidente della Fondazione Caript, che ha sostenuto il costo degli studi.

Il Piano di Sviluppo Strategico (PSS), all’interno del quale è inserito il progetto di costituzione delle CER, è un protocollo d’intesa sottoscritto dalla Provincia di Pistoia, dal Comune di Pistoia, dalla Camera di Commercio di Pistoia e Prato e dalla Fondazione Caript che si pone l’obiettivo di individuare i progetti di sviluppo territoriale che possono essere oggetto di assegnazione di finanziamenti PNRR, rientrando in aree specifiche tra cui la digitalizzazione, l’innovazione, la cultura e, in questo caso, la rivoluzione verde e la transizione ecologica.

Il Piano è composto da un Tavolo permanente di coordinamento tecnico-politico cui compete l’approvazione del documento preliminare del Piano e da una Cabina di regia che elabora e sviluppa il programma attuativo del PSS monitorandone l’andamento. Il tavolo permanente e la cabina di regia si riuniscono periodicamente per aggiornarsi circa gli obiettivi prefissati e fare il punto sullo stato di avanzamento lavori dei progetti in atto.

In occasione degli incontri di condivisione svolti lo scorso anno dalla Cabina di regia e dal Tavolo permanente del Piano Strategico di Sviluppo, è emersa la necessità di dare una risposta concreta alle mutate esigenze del fabbisogno energetico, proponendo alla comunità delle soluzioni in grado di accompagnare il territorio nel processo di transizione ecologica.

Per comprendere quali siano le necessità più importanti e urgenti, sia per il cittadino che per le aziende, sono stati raccolti dati da quattro tipologie di interlocutori – gli enti locali territoriali, le associazioni di categoria, il comparto florovivaistico e il Comune di Pistoia- sulla base dei quali la Cabina di regia ha deciso di effettuare studi mirati per la possibile realizzazione delle comunità energetiche.

Nello specifico, sono stati incaricati la società Sinloc srl e il suo partner tecnico Energy4com per la creazione di 4 progetti pilota/studi di fattibilità.

[provincia di pistoia]