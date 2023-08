LA PROVINCIA IMPEGNA 300 MILA EURO PER LO SFALCIO DELL’ERBA

Il consigliere delegato alla viabilità Ferdinando Betti: “Al vaglio l’ipotesi di una collaborazione tra Provincia ed amministrazioni locali al fine di sopperire al carico di interventi che la sola Provincia in questo particolare momento storico non è in grado di fronteggiare”

PISTOIA. Sono quasi trecento mila euro le risorse complessive che la Provincia di Pistoia è riuscita a recuperare per intervenire sul taglio dell’erba lungo le strade provinciali. Una somma che sarà interamente messa a disposizione per lo sfalcio, la cui composizione è così articolata: una parte era già stata prevista nel bilancio di previsione approvato il 29 giugno scorso; l’altra è frutto di un provvedimento di salvaguardia degli equilibri — dettagliatamente illustrato in occasione dell’ultimo consiglio provinciale — tramite il quale sono state reperite ulteriori risorse proprie dell’ente.

L’intera somma è dunque composta da centomila euro di risorse vincolate derivanti da sanzioni per superamento limite di velocità, ottantatremila euro derivanti dall’accordo quadro per “la manutenzione del verde prospicente la viabilità di competenza della Provincia per l’anno 2023” – entrambi già previsti nel bilancio previsionale – ed ulteriori centomila euro di risorse non vincolate derivanti dal provvedimento di salvaguardia degli equilibri.

“Le difficili condizioni in cui versano le strade provinciali sono evidenti e le numerose segnalazioni arrivate dai privati cittadini nelle ultime settimane ne sono la conferma” – afferma il consigliere delegato alla viabilità Ferdinando Betti, Sindaco di Montale — “quello che siamo riusciti ad ottenere con il provvedimento di salvaguardia, grazie al servizio preposto al bilancio, è un importante sforzo per cercare di arginare gravi criticità a fronte di una situazione particolarmente sfavorevole per l’Ente, che si trova ad affrontare un momento di grave carenza di risorse finanziarie.

Personalmente, ho già convocato una riunione con i Comuni e gli amministratori per valutare l’ipotesi di una collaborazione tra Provincia ed amministrazioni locali al fine di sopperire al carico di interventi che la sola Provincia in questo particolare momento storico non è in grado di fronteggiare“.

