Mercoledì 15 marzo 2023 ore 17 a Pistoia in Seminario si terrà un Incontro pubblico sul rapporto povertà ingiustizia fiscale e sul ruolo dei Comuni nel contrasto all’evasione

PISTOIA. In Italia la tax gap (la differenza fra le imposte teoricamente da incassare e quelle effettivamente incassate) sta attorno al 18,5% e questo significa che ogni anno alle esigenze dello Stato (scuole, ospedali, strade, ferrovie, sociale …) manca qualcosa di enorme, qualcosa che arriva a sfiorare i 100 miliardi. In altri Paesi d’Europa la stessa percentuale sta sul 5% con una differenza – economica ed etica – di non poco conto.

Sul rapporto evasione fiscale/povertà si è soffermato lo scorso 6 febbraio il giornalismo di Riccardo Iacona (“Presa diretta” su Rai3) con una inchiesta (“I poveri non esistono”) all’interno della quale è stato trasmesso un servizio (“La repubblica degli evasori”) curato da Elisabetta Camilleri e Daniela Cipolloni.

E sarà proprio quel servizio a fornire la base per un incontro su “evasione fiscale, povertà, ingiustizia” organizzato a Pistoia nel pomeriggio (ore 17, in aula magna del Seminario vescovile, in via Puccini 36) di mercoledì 15 marzo 2023 dal gruppo “Pistoia nessuno si salva da solo” insieme a Caritas diocesana.

L’iniziativa, aperta a chi si ritenga interessato, punta in particolare sulle circa 80 persone che aderiscono al progetto di “Pistoia nessuno si salva da solo”: privati cittadini, di qualunque condizione economica e credo religioso, che da qualche tempo hanno accettato di rinunciare a un “tot” mensile del proprio reddito destinandolo a Caritas diocesana per il contrasto alle povertà.

Verrà riproposta una parte dell’inchiesta di “Presa diretta” e dopo sarà Marco Martini, già sindaco di Poggio a Caiano, a svolgere alcune considerazioni nel merito dell’evasione fiscale. L’incontro si tiene nell’aula magna del Seminario Vescovile di Pistoia, in via Puccini.

Verrà anche illustrato un “patto antievasione” da tempo siglato a livello nazionale fra Agenzia Entrate, Guardia di Finanza e Anci (Associazione Comuni) sulla partecipazione dei Comuni al recupero dell’evasione dei tributi statali.

Quanti sono i Comuni toscani e, in particolare pistoiesi, che aderiscono al “patto” e dunque svolgono un ruolo attivo nel contrasto all’evasione fiscale? Se, come facile intuire, sono pochi, cosa si può fare per sensibilizzare gli amministratori locali, ma anche i cittadini stessi, attorno al grande tema dell’ingiustizia fiscale?

[banchini— pistoia nessuno si salva da solo]