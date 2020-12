LA ROTATORIA IN VIALE MATTEOTTI DIVENTA DEFINITIVA: PARTITI I LAVORI

L’investimento, che prevede anche la sistemazione dell’arredo urbano e l’adeguamento dell’illuminazione, è di 190.000 euro. L’intervento subirà una breve interruzione durante le festività natalizie

PISTOIA. Sono partiti ieri mattina, mercoledì 9 dicembre, i lavori per rendere definitiva la rotatoria in via Matteotti, in corrispondenza dell’incrocio con viale Italia e via del Funaro.

Si tratta di un’opera che arriva dopo un lungo periodo di sperimentazione, partito poco più di un anno fa per sostituire l’impianto semaforico, e che ha ottenuto buoni risultati in termini di sicurezza e fluidità del traffico, soprattutto per i veicoli che percorrono viale Italia per immettersi su viale Matteotti.

Nelle ore di punta, infatti, si creavano lunghe code che impegnavano viale Italia per diverse decine di metri e costringevano i veicoli ad attendere più cicli semaforici per attraversare l’intersezione.

L’investimento previsto per realizzare l’opera, progettata dal servizio mobilità del Comune di Pistoia, è di 190.000 euro.

«La rotatoria provvisoria – sottolinea Leonardo Cialdi, assessore alla mobilità – in questi mesi ha permesso di monitorare i flussi di traffico della zona, evidenziando un notevole miglioramento sia in termini di sicurezza stradale sia per snellire il traffico tra viale Italia e viale Matteotti, agevolando anche pedoni e biciclette. A questo punto, quindi, siamo certi che rendere definitiva quella rotatoria sia un passaggio strategico e determinante per portare benefici al quadrante nord della città, anche in virtù delle recenti realizzazioni che hanno interessato l’area.»

L’aiuola centrale a verde sarà dotata di un cordolo in grado di agevolare la svolta di autobus e mezzi pesanti. Per migliorare l’area e la visibilità dell’intersezione è prevista, inoltre, la sistemazione dell’arredo urbano e l’adeguamento dell’impianto di illuminazione, anche con la creazione di attraversamenti pedonali luminosi, che incrementano la sicurezza di chi attraversa la strada.

Per completare i lavori la ditta Costruire Srl di Montecarlo (Lucca) ha tempo fino ai primi di marzo. Prevista una breve interruzione dell’intervento durante il periodo delle festività natalizie.

Modifiche alla viabilità

Per permettere la realizzazione dei lavori, da ieri 9 dicembre fino al termine dell’intervento, in viale Matteotti, nel tratto in prossimità dell’intersezione con viale Italia, in viale Italia, nel tratto in prossimità dell’intersezione con viale Matteotti, e in via del Funaro è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

Il traffico veicolare sarà parzialmente deviato sulle porzioni di carreggiata non interessate dai cantieri, con l’istituzione di sensi unici alternati regolati a vista o da movieri. Il transito pedonale è consentito lungo percorsi protetti.

