“LA SCELTA DI LILIAN”, UNA STORIA DI VIOLENZE SULLE DONNE

Il libro di Marcella Spinozzi sarà presentato il prossimo 25 novembre

POGGIO A CAIANO. Il 25 novembre è la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. In quella data il Comune di Poggio a Caiano organizza un incontro per sottolineare l’importanza di questo argomento. Un fenomeno, quello della violenza sulle donne, che troppo spesso trova il suo triste epilogo nell’uccisione della persona.

L’appuntamento a Poggio è per sabato 25 novembre alle ore 11 nella sala ‘Tribolo’ delle scuderie medicee. Interverranno la vice sindaco Diletta Bresci (assessore alla cultura e pari opportunità), Marcella Spinozzi autrice del libro La scelta di Lilian, che parla di una bambina che ha subìto violenza all’interno delle mura domestiche, Maria Letizia Magnelli presidente dell’associazione culturale “Are-tè”, Ilaria Saturnini dell’associazione “Artemisia”.

La vice sindaco si sofferma sul libro La scelta di Lilian. “Si tratta di un libro che racconta una storia di violenze sulle donne. In questo caso c’è di mezzo una bambina che ha subìto maltrattamenti in famiglia. Quello che le è stato fatto – aggiunge Bresci – condizionerà la sua vita ma la sua forza è tanta e riuscirà ad andare avanti”.

Diletta Bresci punta molto all’iniziativa del 25 novembre: “Sono troppe le donne vittime di violenze – dice – è una piaga della nostra società.

Durante l’appuntamento alle scuderie medicee per ogni posto occupato accanto ce ne sarà uno vuoto, per ricordare le donne uccise. Quel vuoto non lo potrà colmare nessuno ma noi abbiamo il dovere di riempire le nostre coscienze di consapevolezza”.

[biagioni — comune di poggio a caiano]