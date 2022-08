LA SCOMPARSA DELL’ONOREVOLE ROBERTO BARONTINI

Il noto medico, ex parlamentare, presidente onorario di Sinistra Italiana, dell’istituto storico della Resistenza e della Croce Verde aveva 88 anni, Arrivano i primi attestati di cordoglio dal mondo politico pistoiese

PISTOIA. Lutto a Pistoia per la scomparsa a 88 anni del dottor Roberto Barontini, medico, ex onorevole eletto alla Camera nel Partito Repubblicano. Molto attivo in politica anche a livello locale (era presidente onorario di Sinistra Italiana) ed è stato presidente della Croce Verde e dell’Istituto Storico della Resistenza.

“La sua scomparsa —scrive la federazione pistoiese di Sinistra Italiana — ci rattrista profondamente oltre a lasciarci un vuoto politico difficile da colmare. Perdiamo un grande pistoiese, un parlamentare, una persona che ha vissuto la politica come passione e come impegno morale e civile.

Non erano mai venuti meno in lui neppure in questi momenti difficili l’entusiasmo per la politica e la capacità di indignarsi per le troppe ingiustizie sociali che caratterizzano il nostro paese. Sebbene da tempo non potesse più seguire in prima persona l’attività del partto non faceva mai mancare un suo parere ed un suo stimolo alla nostra attività.

Il coordinamento provinciale della Federazione pistoiese di Sinistra Italiana a nome di tutto il partito esprime i più sentiti sentimenti di dolore e di cordoglio ai familiari stringendosi in modo particolare alla figlia Francesca”

“Figura di spicco per lunghi anni della politica pistoiese — scrive la segreteria provinciale della federazione pistoiese di Rifondazione Comunista — Roberto Barontini era una bella persona. Ci mancherà.

Anche se lascia ai pistoiesi alcune realizzazioni concrete quanto importanti. Pensiamo a Farcom, l’Azienda delle farmacie municipali, pensiamo alla Cappella Acattolica alla Croce Verde, pensiamo al suo contributo in Consiglio Comunale e in Consiglio e Giunta Provinciale.

Lo abbiamo conosciuto come convinto Repubblicano e poi sincero uomo di sinistra, difensore dei valori costituzionali e della Costituzione stessa e alla difesa della ingiustizie sociali che caratterizzano il nostro paese.

Le nostre sincere condoglianze alla famiglia e un abbraccio alla pistoiese di Sinistra Italiana”.

“Per molti il parlamentare, il politico appassionato, il presidente della croce verde, il presidente dell’istituto storico per la Resistenza. Per me e per la mia famiglia Roberto Barontini — scrive il sottosegretario Caterina Bini — semplicemente il dottore. Il dottore più bravo, il dottore più simpatico. Il dottore che chiamava mia sorella Letizia Ingrid, come Ingrid Bergman per dirle che era una ragazzina molto bella, il dottore che ha scoperto prima di tutti la malattia della mia mamma che se è ancora tra noi è anche grazie a lui. Un abbraccio Roberto. Buon viaggio

Barontini lascia la moglie Carla e le figlie Francesca e Ilaria.

Alla famiglia vanno le condoglianze di Linea Libera.

