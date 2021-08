LA SCOMPARSA DI LUCA IOZZELLI, LE PAROLE DEL DIRETTORE ARTISTICO DI SERRAVALLE JAZZ

Maurizio Tuci: “È riuscito a far effettuare alla manifestazione uno scatto importantissimo sul piano quantitativo e sopratutto qualitativo facendola uscire dalla Rocca di Castruccio per allargarsi sul territorio”

PISTOIA. Il direttore artistico di Serravalle Jazz Maurizio Tuci ricorda Luca Iozzelli:

“È con profondo sconforto che apprendiamo dell’improvvisa scomparsa di Luca Iozzelli. Nel rivolgere alla famiglia le più sentite condoglianze, vogliamo ricordare quanto, nel suo periodo di presidenza alla Fondazione Caript, abbia fatto per il festival serravallino. Infatti Luca – grande appassionato di tutta la musica, senza steccati, e quindi anche di quella afroamericana – è riuscito a far effettuare alla manifestazione uno scatto importantissimo sul piano quantitativo e soprattutto qualitativo, facendola uscire dalla Rocca di Castruccio per allargarsi sul territorio.

Due le manifestazioni aggiunte al Serravalle Jazz canonico: il Serravalle Jazz in Montagna e il Serravalle Jazz in Chiesa, che hanno dato consistenza e popolarità al nostro festival di musica jazz prima del rallentamento forzato dovuto al Covid”.

