LA SECONDA TAPPA DEL GIRO FEMMINILE DELLA TOSCANA SI FERMA A SERRAVALLE PISTOIESE

Il traguardo di tappa venerdì 25 agosto sarà fissato davanti al palazzo comunale

SERRAVALLE. Sale l’attesa a Serravalle Pistoiese per l’arrivo in paese, venerdì 25 agosto prossimo, della seconda tappa della gara ciclistica femminile Giro della Toscana Memorial Michela Fanini.

La fine della tappa è prevista intorno alle 15:45 davanti al Palazzo comunale, dove sarà fissato il traguardo di tappa. Le premiazioni si terranno nel palco appositamente montato all’interno della Rocca.

Per l’occasione, sono previste specifiche limitazioni al transito e alla sosta dei veicoli, oltre che una diversa modulazione degli orari degli uffici della sede comunale di via Garibaldi 54, che resteranno comunque aperti alla cittadinanza dalle 7:30 alle 13:30.

Lungo tutta via Garibaldi, il transito e la sosta saranno interdetti dalle 8:00 alle 17:30. Lungo tutto il tratto di via Roma e di via Gabella, il traffico e la sosta saranno invece vietati dalle 14:00 alle 17:30.

Stesse limitazioni saranno poi applicate nel parcheggio sotto l’ufficio urbanistica e in quello di fronte a piazza della Vittoria. Tutti i divieti e le prescrizioni introdotte per l’occasione sono necessari per il passaggio e la dislocazione delle ammiraglie al seguito della corsa e degli altri veicoli che costituiscono la carovana della manifestazione.

Vista l’eccezionalità della giornata, si invitano i cittadini che dovranno recarsi negli uffici comunali di evitare di servirsi dell’automobile per i loro spostamenti. Gli appassionati di ciclismo che vorranno recarsi in paese per assistere all’arrivo della tappa, sono invitati a farlo con un certo anticipo, per poter trovare una postazione adeguata.

[fioretti — comune di serravalle]