LA SEZIONE LOCALE DEL PARTITO LIBERALE ITALIANO INTITOLATA A RENZO ANGIOLO LUCHETTI

Il segretario provinciale Davide Mazzoni: “Il PLI è più vivo che mai e pronto a tornare da protagonista sulla scena politica”

PRATO. La segreteria provinciale del Partito Liberale Italiano di Prato, d’intesa con la segreteria regionale, ha deliberato di intitolare, nella ricorrenza della sua nascita (26 ottobre 1921), la locale sezione a Renzo Angiolo Luchetti, storico esponente pratese del PLI, già membro del Comitato di Liberazione Nazionale nel 1944, che seppe dare un decisivo contributo di idee e di passione civile al Partito e alla nostra Prato nei difficili anni della rinascita democratica post bellici.

Con questo atto, il Partito Liberale Italiano vuole significare il proprio attaccamento alle sue radici storiche, fondamenta essenziali per la crescita e la diffusione dei principi di libertà che lo contraddistinguono e che guideranno i suoi rappresentanti nelle sfide elettorali che si porranno davanti nei prossimi mesi ed anni: il PLI è più vivo che mai e pronto a tornare da protagonista sulla scena politica.

Note biografiche.

Renzo Angiolo Luchetti nato a Prato il 26 ottobre 1921.

Nel corso del 1944 viene chiamato a far parte del CLN pratese in rappresentanza del PLI. Consigliere Comunale di Prato per il PLI nella consiliatura 1970/1975. A più riprese Segretario Comunale del PLI.

Dottore Commercialista nonché fondatore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato nel 1969, di cui è stato più volte tesoriere. Deceduto a Prato il 16 febbraio 2007.

