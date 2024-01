la smilea. GIORNO DELLA MEMORIA, LETTURE AD ALTA VOCE E LABORATORI

Per non dimenticare venerdì 26 gennaio un doppio appuntamento per bambini e ragazzi

MONTALE. In occasione del Giorno della Memoria la Biblioteca comunale La Smilea di Montale propone letture ad alta voce con laboratorio venerdì 26 Gennaio 2024, presso la Sezione Ragazzi della Biblioteca, presso Villa Smilea – Montale (PT).

Il primo appuntamento dal titolo Otto. 8 concetti per capire e ricordare alle ore 16:00 rivolto a bambini tra 5 e 7 anni.

Il secondo appuntamento dal titolo Scolpitelo nel vostro cuore. I diritti dell’uomo alle ore 17:00 rivolto a ragazzi tra 8 e 13 anni.

Obbligo di prenotazione

0573-952250 | biblioteca@comune.montale.pt.it

[comune di montale]