LA STORIA DI PRATO NELLE FOTOGRAFIE DI NEDO COPPINI

La presentazione della mostra a Palazzo Banci

PRATO. Sono trascorsi quasi dieci anni da quando Nedo Coppini non c’è più. Indimenticabile fotografo di Prato nella sua lunga carriera ha immortalato e raccontato i fatti salienti della cronaca cittadina e di quella sportiva attraverso il suo lavoro per il quotidiano La Nazione.

I suoi scatti più iconici saranno al centro della mostra “Nedo Coppini, il fotografo di Prato”, presentata ieri nel corso di una conferenza stampa nella sede della Provincia e che sarà ufficialmente inaugurata il prossimo 29 ottobre al piano terra, nella sala Biagi, nei locali di palazzo Banci Buonamici.

“Ricordo bene le fotografie di Nedo sul giornale, Nedo sapeva far parlare le immagini — ha commentato il presidente della Provincia, Francesco Puggelli — Con la sua macchina fotografica ha raccontato l’evoluzione di Prato e dello sport pratese. Sono orgoglioso di poter ospitare nel palazzo della Provincia questa seconda mostra dedicata a Nedo perché credo rappresenti un’importante testimonianza di storia locale e per questo invito tutti i più giovani, gli studenti in particolar modo a venire a visitarla”.

La mostra dedicata a Nedo Coppini, a quasi dieci anni dalla sua scomparsa avvenuta il 12 maggio del 2013, e nell’anno in cui avrebbe compiuto novanta anni, è stata fortemente voluta e realizzata dalla famiglia di Nedo e dall’associazione Sport e Motori, con il patrocinio della Provincia di Prato e del Comune di Prato.

“Per tutti noi Nedo era un amico oltre che un grande fotografo e un grande appassionato di sport. Era infatti anche corrispondente per testate nazionali dello sport automobilistico — ha aggiunto Riccardo Baccetti, presidente della Sport e Motori — Questa mostra però vuole anche sensibilizzare le pubbliche amministrazioni per individuare un luogo che possa diventare la casa dell’archivio fotografico di Nedo che ora noi conserviamo per conto della famiglia ma che vorremmo un giorno fosse messo a disposizione di tutta la collettività”.

Il contenuto della mostra. Dopo la prima mostra, sempre ospitata dalla Provincia di Prato nel 2019 e dedicata alle immagini scattate da Nedo nelle edizioni 1964/1970 del Circuito Stradale del Mugello, questo nuovo allestimento si compone di 150 fotografie ed è un racconto a 360 gradi: la cronaca, i personaggi, gli eventi culturali e sociali oltre che sportivi che Nedo, il fotografo di Prato, ha immortalato in tanti anni di carriera.

Con l’occasione della mostra è stato presentato anche un libro di Edizione Noferini “Nedo Coppini una vita dedicata alla fotografia”. Chiunque vorrà potrà acquistare il libro previa offerta che poi sarà devoluta in beneficienza per volere della famiglia.

Gli orari della mostra. La mostra “Nedo Coppini, il fotografo di Prato‚ sarà inaugurata sabato 29 ottobre alle 16 e resterà visitabile fino al 6 novembre: dal lunedì al venerdì con orario 16-19), il sabato e la domenica con apertura anche di mattinata dalle 10 alle 12 e poi nel pomeriggio dalle 16 alle 19.

