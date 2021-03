la terra trema. SERRAVALLE. LA FERROVIA DI ROSSI & C. SI FERMA PER FRANA SOTTO IL LAGO VERDE?

Alla Torre di Castruccio, fra dirigenti pensionati sotto accusa, politici sgangherati e trafori che non finiranno mai, è tutto un gran correre a nascondere le cose che accadono. Anche stavolta la Colpa morirà fanciulla?

A SERRAVALLE sono arrivati i famosi Tremors dei film americani?

La terra trema e non solo sotto i piedi di qualche dirigente che è andato in pensione, ma anche nella zona di via Castellani (area del Lago Verde).

Se nella moda esistono gli scolli a V, nell’ingegneria dei buchi e delle gallerie sembra che esistano le cosiddette crepe a V che partono piccole e finiscono slargate.

Insomma: è vero o no che il buco 2 di Serravalle ha fermato i lavori? C’è o no il rischio che il Lago Verde si scarichi su Masotti e oltre a causa di una mirabile crepa a V?

O qualcuno finirà agli arresti domiciliari per aver semplicemente osato fare questa domanda?