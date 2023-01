la trebisonda. E RINGRAZIARE IL CIELO CHE IO NON LA ABBIA MAI PERSA, CHÉ ALTRIMENTI SAREBBERO STATI SERI PROBLEMI PER MOLTI

La situazione di Pistoia è, nel complesso, tragica: la pubblica amministrazione è generalmente allo sbando. Nei Comuni navigano amministratori semianalfabeti e dipendenti che soffrono della “sindrome dell’italite”. In procura regna il clima che sta simpatico a Nordio e che, di fatto, protegge il dissesto pubblico in nome di un presunto potere che i Pm non hanno: quello di sentirsi e di operare al di sopra e al di fuori della legge, con aria di arroganza e, non di rado, spregio della legalità. E la stampa? Prona ai magistrati, scrive quello che le viene chiesto e tace quello che le viene vietato

MA CHE FORTUNA AVERE AUTORITÀ

SANTE E VESTALI DI LEGALITÀ!

C’è, sul web, un portale Facebook di Mauro Banchini che si intitola La Trebisonda.

In Vocabolario Treccani, garanzia di politicamente corretto su suolo italico, si legge: «trebiṡónda s. f. – Soltanto nella locuz. perdere la t., perdere la bussola, l’orientamento, cioè restare disorientato, frastornato, o anche perdere le staffe, cioè il controllo di sé: aveva perso del tutto la t.: pareva impazzire (C. E. Gadda)».

Su quel portale – e solo su quel portale – Mauro Banchini, mio ex collega di La Nazione da San Marcello (anni 60-70), ha appreso a scrivere in cronaca insieme a me, sotto giornalisti come Valeriano Cecconi e Alberto Ciullini. Io ho iniziato prima di lui, che è più giovane di me, da Quarrata. Ma la scuola, più o meno, è stata la stessa. Abbiamo fatto cronaca, quando la cronaca era cronaca e quando di caccole se ne raccontavano meno. In qualche modo siamo quasi omònimi (Banchini-Bianchini), ma senz’altro “fratelli” in verità.

Coerente con le sue idee, Mauro ha testimoniato varie volte che quello che avevo scritto e stavo scrivendo, rappresentava la verità sostanziale dei fatti. E lo ha fatto – insieme a pochi altri degni di nota – sia dinanzi alla commissione di disciplina dell’ordine (ma quale ordine?) dei giornalisti; che in aula, in tribunale, dinanzi a quello stesso giudice, Luca Gaspari, che, chiamato da Luigi Egidio Bardelli a giudicarmi per diffamazione, pur avendo letto che a Bardelli di Tvl e della Maria Assunta in Cielo (allora Aias) avevo dedicato ben più di 150 articoli piutt0sto vivacemente pepati, sentenziò che, in virtù della libertà di cronaca, critica e commento, tutta quella valanga di scritti non costituiva reato.