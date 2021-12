LA “VIA DEI PRESEPI” DI MIGLIANA, 40 INSTALLAZIONI TUTTE DA VISITARE

Il suggestivo itinerario, che si snoda in una Via dei Presepi, permette al visitatore di scoprire, oltre alle natività, i vari angoli del paese, dalle strette viuzze che caratterizzano i borghi antichi al “centro”, dove si trovano le attività commerciali e le due chiese

CANTAGALLO. [a.b.] Tutta da visitare la “Via dei Presepi” di Migliana, 40 installazioni con un percorso promosso con la collaborazione della parrocchia e del Comune di Cantagallo.

La Via dei Presepi di Migliana rappresenta una delle più belle tradizioni natalizie che offre il territorio della Val di Bisenzio: ogni anno le famiglie del paese – un presepe naturale per la sua posizione, arroccato su un altura di 600 metri in posizione panoramica sulla vallata sottostante e dirimpetto alla catena dei Monti della Calvana — allestiscono natività in ogni piccolo borgo in cui è suddivisa Migliana.

Il suggestivo itinerario, che si snoda in una Via dei Presepi, permette al visitatore di scoprire, oltre alle natività, i vari angoli del paese, dalle strette viuzze che caratterizzano i borghi antichi al centro, dove si trovano le attività commerciali e le due chiese.

Ogni anno il numero dei presepi, varia. Nel 2020 sono state ben 26 le installazioni visitabili fino alla fine di gennaio.

La particolarità della Via dei Presepi di Migliana è che i presepi sono inseriti in cornici pittoresche, fra vicoli, anfratti, finestrine. In alcuni casi sono realizzati con materiali di recupero o prestati dal bosco, alcuni sono meccanizzati e multisensoriali – con fontane, cascate, fuochi, antichi mestieri, musica, versi degli animali e profumi – altri vere opere artistiche realizzate sapientemente a mano.

La Via dei Presepi di Migliana — le cui installazioni sono a cura in autogestione delle famiglie del paese — fa parte della rete “Terre di Presepi” ed è supportata dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta e dal Comune di Cantagallo.

Nei negozi e nelle attività commerciali si può trovare la mappa e la guida al percorso scaricabile anche dalla pagina Facebook “Via dei Presepi di Migliana”.

Ci sono presepi multisensoriali e meccanizzati con luci e movimento di personaggi, quelli tradizionali, artigianali, minimali — creati con materiale di recupero — e anche sostenibili con illuminazione ad energia solare realizzato in un vecchio carretto.