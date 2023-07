LA VILLA RENATICO MARTINI DI MONSUMMANO TERME OSPITA L’INIZIATIVA “MATTINE AL MUSEO”

A partire da mercoledì 12 luglio e per tutti i mercoledì fino al 13 settembre ad eccezione di tre mercoledì d’agosto

MONSUMMANO. Il Mac,n – Museo di Arte Contemporanea e del Novecento di Monsummano Terme non si ferma neanche d’estate. A partire da mercoledì 12 luglio e per tutti i mercoledì fino al 13 settembre (ad eccezione dei giorni 9, 16 e 23 agosto), il museo di Monsummano Terme apre le proprie porte per l’iniziativa “Mattine al museo”.

Tutti i mercoledì mattina, dalle 9.30 alle 12.30, la splendida Villa Renatico Martini ospiterà percorsi didattici per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni. Ai partecipanti verranno proposte attività come laboratori di arte e laboratori dedicati alla natura, con escursioni nel parco.

Le iniziative saranno curate e gestite da EDA Servizi, una cooperativa che ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale pubblico e privato, progettando e lavorando per la promozione della cultura in ogni sua forma.

Il costo di ogni attività, che prevede un massimo di 15 partecipanti, è di 10 euro a bambino. Per info e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 0572952140 e 3665363331 oppure scrivere una mail a museoarte@comune.monsummano-terme.pt.it.

[ansalone — comune di monsummano terme]