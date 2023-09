LA VITA E L’OPERA DI EMILY DICKINSON APRE LA RASSEGNA LETTERARIA “PASSIONI POETICHE”

Sabato 30 settembre alle 17 a Villa medicea La Magia il primo appuntamento con il ricco programma curato da Carla Beatrice Lomi. Interverrà il poeta, traduttore, narratore e saggista romano Silvio Raffo

QUARRATA. Sabato 30 settembre alle ore 17 a Villa medicea di Quarrata La Magia – La Tinaia si terrà il primo appuntamento con Passioni poetiche, la rassegna letteraria organizzata dal Comune di Quarrata e da Auser Quarrata e curata dalla professoressa Carla Beatrice Lomi .

Al centro dell’evento inaugurale la vita e l’opera di Emily Dickinson riscoperte assieme a Silvio Raffo.

Silvio Raffo, poeta, traduttore, narratore e saggista, è nato a Roma e opera da anni nel mondo del teatro e del cinema.

Dal suo romanzo La voce della pietra è stato tratto il film omonimo con Emilia Clarke. Sue pubblicazioni più recenti L’ultimo poeta (romanzo ed. Elliot) e Il taccuino del recluso (ed. Interno Poesia). Ha tradotto per i Meridiani l’opera omnia di Emily Dickinson.

Silvio Raffo presenterà la piece teatrale Nobody! Who are you? Are you nobody too?

Questo biglietto di presentazione di Emily Dickinson (1830-1886) è anche il titolo di un recital rappresentato in più di 50 sale teatrali d’Italia, in cui il traduttore del Meridiano Dickinson (ormai all’undicesima ristampa) nonchè suo biografo ed esegeta ufficiale ricostruisce la vita di una delle personalità più straordinarie della Poesia di tutti i tempi.

Quattro sono le sezioni del singolare spettacolo, in cui Raffo si pone come una sorta di nume tutelare della famosa white room di Emily: la prima comprende i testi di autopresentazione, la seconda quelli dell’amore metafisico, la terza le poesie riguardanti la morte vissuta (le cronache del trapasso), la quarta infine i componimenti più sentenziosi di respiro universale.

Il programma prevede anche alla 19,30 l’Apericena a cura di Auser (euro 18 info e prenotazioni al 333 4104627) e alle ore 21 la Proiezione del film A quiet passion con Cynthia Dixon, regia di Terence Davies. Presenta Silvio Raffo

Gli altri incontri si terranno sabato 7 e sabato 21 ottobre e nel mese di novembre nei giorni 11 e 25.

La rassegna ha il patrocinio di IAAPs International Association for Art and Psychology – I Parchi Letterari – Foyer – Fidapa sez. Pistoia – Amici delle Ville e dei Giardini Medicei e può contare sul sostegno di Mutua Alta Toscana – Giorgio Tesi – Cesvot

