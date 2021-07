ladri di pisa. DI COSA “BELAVA” L’AGNELLONE CON IL COMMISSARIO DELLA LEGA?

Dopo le rivelazioni leghiste si muovono gli alfieri Ciottoli e Noci visti a confabulare all’ombra del palazzo comunale…



AGLIANA. Sembra proprio che le nostre narrazioni sull’incapacità della maggioranza di controllare l’amministrazione di Pedrito, siano vere e dimostrate da un incontro “carbonaro” intercorso tra l’assessore Panetton/Agnellone (Ciottoli) e il leghista Giancarlo Noci, il quale ultimamente si occupa più di zanzare di Valenzatico che dei problemi veri di Quarrata o delle questioni di Agliana oramai caduta in mano ai retroguardisti rossi che la controllano anche se indirettamente. Eppure ve ne sono tante e grosse, ad Agrùmia, di cose di cui parlare….

I due si sarebbero riservati un colloquio nel retro-palazzo del Comune, ma sarebbero stati visti da qualcuno che prontamente ce l’ha riportato, ricordandosi della loro storica antipatia.

Cosa si saranno detti i due alfieri del centro destra oggi rivelatosi il più catto-com, tofaniano e direnziano? Avranno svenduto qualche altro assessore/consigliere per qualche piatto di lenticchie?



Certo che è cambiato qualcosa dall’aprile del 2018 quando il Noci si autoinvitò per accompagnare il suo delegato Federico Ferretti Giovannelli (FFG) all’incontro “battesimale” di candidatura elettorale che aveva — come lo ha avuto — un effetto programmatico sulla configurazione della giunta.

A quei tempi, lo conoscevamo come un leghista determinato e sicuro delle logiche imposte dal partito. Oggi è stato lavato con Perlana anche lui e si occupa preferibilmente di zanzare di Valenzatico e altre amenità, come quella di finanziare le associazioni che si occupano di accoglienza di immigrati illegali.

L’assessore FFG (così è chiamato il vicesindaco con acronimo) sembra purtroppo “distratto”: non si avvale delle sue prerogative di assessore all’Informatica e della laurea in legge, viene a sapere delle notizie più interessanti da questo giornale e viene sostituito nelle funzioni delegate dal Grand Uff. Cav. Agnellon/Panetton che non ha nemmeno un diploma di scuola media superiore e la delega per l’informatica.



Nel Giugno del 2020, per esempio, FFG venne ignorato dal Segretario Aveta che lo sostituì con l’Assessore al personale Ciottoli per andare dalle Fiamme Gialle a firmare la querela per un reato di hackeraggio (maldestramente rivolta contro altri), ancorché il reato fosse di competenza dell’Assessore con delega all’informatica e non certo del personale.

Agnellone firmò comunque l’atto di querela, farcito di imprecisioni e approssimazioni che sicuramente finiranno per avere il loro peso e un giorno ve le presenteremo per le vostre pubbliche valutazioni.

Ciottoli, non ha mai sopportato il Noci, ma la storia non si fa con le intenzioni e le antipatie. Si fa con i fatti: dunque ci colpisce la loro improvvisa confidenza. È scoppiato l’amore politico più inaspettato?

E i coordinatori, Patrizio La Pietra e Sonia Pira, troppo distratti dalle politiche nazionali, interverranno per riportare l’ordine in famiglia o faranno il mercato dei consiglieri anche ad Agliana?

Alessandro Romiti

