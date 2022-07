LADRO DI BICICLETTE, FERMATO E DENUNCIATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE

Il fatto è accaduto in viale Galilei, quando ha rubato una bici ad un uomo che era in un supermercato

PRATO. Nel pomeriggio di ieri lunedì 11 luglio una pattuglia della Polizia Municipale ha individuato e denunciato un cittadino nigeriano per aver rubato una bicicletta. È stato lo stesso proprietario del mezzo, che era in un supermercato in viale Galilei, e aveva legato la sua bici con un lucchetto, a richiedere l’intervento degli agenti, vedendo il ladro allontanarsi con la sua bicicletta.

L’uomo ha descritto agli agenti del Comando di piazza Macelli la propria bici e chi gliela aveva sottratta. Gli operatori hanno quindi iniziato le ricerche in zona e, dopo poco tempo, hanno individuato il ladro.

L’uomo, un ventiseienne, aveva anche con sé uno zaino con delle tronchesi che sono state sequestrate. La bicicletta rubata, invece, è stata recuperata e riconsegnata immediatamente al suo legittimo proprietario.

Il ventiseienne è stato denunciato all’Autorità giudiziaria e nei suoi confronti sono in corso ulteriori accertamenti.

[comune di prato]