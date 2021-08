LAGO NERO E DINTORNI. GALLERIA FOTOGRAFICA

Tra l’Alta Valle del Sestaione e la Val di Luce: laghi, passi e vette su un “tappeto” di mirtillo e ginepro

IL LAGO NERO

Il Lago Nero a 1.730 m slm, si trova nell’Alta Valle del Sestaione del Comune di Abetone Cutigliano, in un’ampia valle di origine glaciale compresa tra la Foce di Campolino, il Monte Gomito e l’Alpe Tre Potenze.

È un piccolo lago glaciale contornato da un florido “tappeto” di mirtillo e ginepro. Il nome deriva dal cupo riflesso delle sue acque dove vivono due varietà di tritoni: l’alpino e il crestato, oltre ad alcune varietà di sanguisughe e la rana temporia.

BIVACCO DEL LAGO NERO

Si trova nelle vicinanza dell’omonimo lago nella conca naturale sottostante l’Alpe Tre Potenze. È gestito dal Cai sezione di Pistoia.

LA CASETTA DEI PASTORI

Lungo il sentiero Cai 104 che da la Foce del Campolino porta al Lago Nero si trova la Casetta dei Pastori.

Fino agli anni ‘70 del secolo scorso è stata utilizzata come ricovero e casearia, oggi è punto di partenza per gli escursionisti che visitano l’Appennino Pistoiese.

Il piccolo rifugio è stato ristrutturato nel 2003 dal Gruppo Trekking Val Sestaione e dal Gruppo Alpini “Zeno Colò” di Abetone con il supporto finanziario di: Comunità Montana, Comune di Cutigliano e Cassa di Risparmio di Pistoia.

Fa parte del patrimonio agricolo forestale della Regione Toscana ed è affidato in gestione ai due gruppi.

ALPE TRE POTENZE

Alta 1.940 m slm è la vetta che sovrasta il Lago Nero e il Lago Piatto.

Segnava il confine tra le “Tre Potenze” di: Granducato di Toscana, Ducato di Modena e Ducato di Lucca. Sul crinale ancora visibili i cippi confinatori.

PASSO DI ANNIBALE

A 1.798 slm mette in comunicazione la valle delle Tagliole in provincia di Modena con con la val di Luce in provincia di Pistoia. Il nome deriva dal presunto passaggio nel 217 a.C. del generale Cartaginese Annibale durante la seconda guerra punica.

