L’AMBITO VALDINIEVOLE ALLA BIT 2024

Il patrimonio culturale e naturale al centro del nuovo progetto di destinazione turistica

MILANO —PISTOIA. La Valdinievole partecipa alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, in corso fino al 6 febbraio presso l’Allianz MiCo di Milano, in collaborazione e sinergia con Toscana Promozione Turistica. Uno degli eventi di settore più attesi dell’anno, un luogo per incontrare gli attori dell’industria del turismo e un osservatorio per intercettare i nuovi trend.

Le bellezze storico artistiche di Montecatini Terme e Pescia, le attrazioni naturalistiche del Montalbano, del Padule di Fucecchio e della Svizzera Pesciatina, le esperienze e le proposte del territorio, da vivere non solo in estate, ma tutto l’anno, saranno al centro della presentazione al pubblico specializzato e alla stampa di settore, che si terrà domani (n.d.r. 5 febbraio) presso lo spazio presentazioni messo a disposizione degli Ambiti da Toscana Promozione Turistica all’interno dello stand Toscana (Pad 3, Stand C93), con la partecipazione di Alessandra Bartolozzi, Assessore al Turismo del Comune di Montecatini Terme.

Per tutta la durata della fiera, i pacchetti e le proposte selezionate dalla DMC di Ambito, The Plus Planet by Cristoforo, sono state presentate al pubblico presso lo stand della Toscana.

«Ricostruire la destinazione Valdinievole è l’obiettivo che con tutti i comuni dell’Ambito stiamo portando avanti per definire nuove strategie di crescita che valorizzino il territorio e il suo patrimonio culturale e naturale.

Ascoltando le richieste di turisti e visitatori sempre più attenti alla sostenibilità e all’autenticità dei luoghi, possiamo sviluppare nuovi servizi e, laddove il territorio non li esprima, porre le basi per la nascita di nuove professioni» ha commentato Alessandra Bartolozzi.

Quest’anno per la prima volta in fiera con Thermalia by Ferderterme, BIT si conferma una piattaforma di riferimento per tutte le realtà che operano nel mondo del turismo, inteso come settore ad alto valore aggiunto, in grado di rilanciare le specificità territoriali del nostro Paese.

In un contesto nazionale e internazionale in cui il turismo termale si conferma uno degli assi portanti, l’Ambito Valdinievole si presenta come meta ideale per un incoming funzionale alla destagionalizzazione.

«Dal 2021 Montecatini Terme è una delle Grandi Città Termali d’Europa Patrimonio Unesco e questo prestigioso risultato non deve essere solamente un riconoscimento alla nostra storia, ma uno stimolo per rigenerare la nostra immagine e costruire una nuova e aggiornata offerta turistica» ha concluso Bartolozzi.

Prossimo appuntamento internazionale per la Valdinievole sarà la fiera F.R.E.E di Monaco, dedicata al tempo libero e alle attività all’aria aperta, dal 14 al 18 febbraio.

Ambito Valdinievole

www.valdinievoleturismo.it