l’amore ai tempi del colera. MA NEL COMUNE DI BURRÀKIA IL VANGELO HA UN ALTRO TITOLO: «LA LEGALITÀ AI TEMI DELL’ANPI»

Ecco un questionario mirato a ottenere una risposta dai membri della giunta di Marco Mazzanti, alcuni dei quali erano presenti alla cena del Lions, ma non vogliono dirlo (perché? Si vergognano?) e si nascondono dietro la mascherina anti-Covid…

ESSERCI O NON ESSERCI: ECCO IL DILEMMA!

FATE CON COMODO E PURE CON FLEMMA

ANCHE la strafamosa giunta dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) che difende i valori dell’antifascismo, della trasparenza, della democrazia e della legalità, è una signora un po’ agée, che sembra soffrire delle patologie dell’Alzheimer.

La prima, e più importante caratteristica di questa malattia, è la perdita di memoria che sconvolge la vita quotidiana. Chi ne è affetto scorda tutto e sembra che viva come in una bolla atemporale in cui tutto è sostanzialmente incomprensibile e sospeso.

Per evitare che la cosa pèggiori (come dicono i pistoiesi) stamattina, abbiamo pensato di rivolgere una domanda, ma personalizzata, a testa, ai componenti della giunta mazzantiana.

Le risposte sono semplicissime: o sì o no. Non ci vuole la laurea, ma solo un pizzico di onestà intellettuale che segua il principio assoluto del male non fare, paura non avere.

Il tema – dato che noi siamo ossessivamente autistici – è quello della presenza o meno all’attovagliata del Lions locale tenutasi tempo fa al Croce di Malta di Montecatini Terme.

Basta solo un secondo. E barrare la casella restituendoci il questionario. Chi non ce la fa da solo, può farsi aiutare dalla propria segretaria istituzionale.

Si ringrazia per la cortese attenzione.

FOTO DOMANDA PERSONALIZZATA SÌ NO Sindaco Mazzanti, lei ha partecipato alla festa del Lions Quarrata, Agliana e Piana Pistoiese come ha scritto su La Nazione la giornalista Piera Salvi? SÌ NO Vicesindaco Romiti, lei ha partecipato alla festa del Lions Quarrata, Agliana e Piana Pistoiese come ha scritto su La Nazione la giornalista Piera Salvi? SÌ NO Assessore Niccolai, lei ha partecipato alla festa del Lions Quarrata, Agliana e Piana Pistoiese come ha scritto su La Nazione la giornalista Piera Salvi? SÌ NO Assessore Marini, lei ha partecipato alla festa del Lions Quarrata, Agliana e Piana Pistoiese come ha scritto su La Nazione la giornalista Piera Salvi? SÌ NO Assessore Colzi, lei ha partecipato alla festa del Lions Quarrata, Agliana e Piana Pistoiese come ha scritto su La Nazione la giornalista Piera Salvi? SÌ NO Assessore Mearelli, lei ha partecipato alla festa del Lions Quarrata, Agliana e Piana Pistoiese come ha scritto su La Nazione la giornalista Piera Salvi? SÌ NO

È appena il caso di ricordare che democrazia significa trasparenza, informazione e rispetto sacro delle leggi. Non è difficile, il concetto. È noto da sempre anche ai semplici bonzi di Visnù dell’Ifigònia in Cùlide.

Grazie per la gentile collaborazione, a nome di tutto il popolo che non conta una minchia.

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]

Studiate la Costituzione:

è molto più importante del burraco!