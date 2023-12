lamporecchio. A FUOCO UNA SPAZZATRICE STRADALE IN CENTRO, DANNEGGIATE ALCUNE VETRINE

I Vigili del Fuoco domano l’incendio ed evitano il propagarsi delle fiamme alle vicine attività commerciali

LAMPORECCHIO. I Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia distaccamento di Montecatini Terme supportati da un’autobotte proveniente dalla sede centrale, sono intervenuti questo pomeriggio in piazza IV novembre a Lamporecchio per un incendio di un automezzo adibito a spazzatrice stradale.

Fiamme vistosamente alte hanno danneggiato alcune vetrine di locali adiacenti. Tempestivo l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco che hanno evitato la propagazione dell’incendio alle vicine attività commerciali. Non si registrano persone ferite.

Intervento di messa in sicurezza e bonifica da parte del personale dei Vigili del Fuoco ancora in corso. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

[lucchesi — vigili del fuoco]