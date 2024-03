lamporecchio. ALESSIO TORRIGIANI, CANDIDATO SINDACO PER LA COALIZIONE DI CENTROSINISTRA

Sabato scorso a Villa del Parco a San Baronto la presentazione della candidatura alle prossime elezioni amministrative 2024 del sindaco uscente

LAMPORECCHIO. “È arrivato il momento delle scelte e anche questa volta, come sempre, per me iniziano dal senso di responsabilità che nutro nei confronti della comunità che ho sin qui amministrato.” afferma Alessio Torrigiani, candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra alle elezioni amministrative 2024 a Lamporecchio.

“Anche Lamporecchio sarà chiamata ad affrontare grandi sfide e i prossimi anni richiederanno, oltre a una profonda conoscenza del territorio, umiltà e ascolto delle persone. Da sindaco ho imparato che è necessario guardare la propria comunità con spirito di servizio e vicinanza e, insieme alla squadra che mi ha sempre sostenuto e supportato, abbiamo deciso di ripartire, con la stessa voglia di fare, per questa nuova sfida elettorale.

Gli ultimi anni sono stati contraddistinti dal susseguirsi di emozioni forti: una pandemia ci ha prima costretto a interrompere qualsiasi forma di socializzazione, facendoci riscoprire il bisogno dell’altro e l’importanza del sentirsi parte di una comunità.

Dopo, quando il mondo ha iniziato di nuovo a vivere, abbiamo recuperato la spensieratezza e la voglia di stare insieme, con un grande fermento di iniziative organizzate sul territorio. L’altro momento difficile lo scorso novembre, quando una tempesta devastante ha lasciato il nostro territorio a pezzi. “Ripartenza” è stata la parola chiave che ha accomunato i due momenti, la forza per rispondere colpo su colpo sta nel gruppo di persone che mi ha sostenuto e supportato.

Quello dell’amministratore è un impegno che necessita della continuità di una squadra unita per raggiungere i traguardi prefissati e non disperdere gli investimenti in corso. Vedo il futuro ricco di importanti sfide da affrontare con determinazione, mi dà forza pensare a Lamporecchio, a quanto sa essere comunità appassionata e forte, che merita di continuare a stare fra i comuni più importanti e conosciuti della Toscana.

Governare un paese significa porsi l’obiettivo di incrementare la qualità di vita della comunità, attraverso la crescita e il miglioramento del territorio e delle strutture pubbliche.

Tre sono i principali progetti che consentiranno di proseguire nel percorso avviato: la realizzazione della nuova scuola media sarà l’impegno principale a cui ci dedicheremo, un progetto che ci consentirà di concludere il programma di adeguamento sismico di tutte le strutture scolastiche e di cui abbiamo già la progettazione, peraltro finanziata dalla Fondazione Caript.

Gli spazi dedicati allo sport sono sempre più necessari per la promozione dell’attività sportiva, per questo vogliamo investire sull’ampliamento dell’area sportiva di Cerbaia con la realizzazione del palazzetto dello sport, insieme ad altri spazi all’aperto per potenziare le strutture già esistenti.

Per la mobilità e la viabilità, siamo pronti a investire sulla “riqualificazione dell’asse attrezzato da Lamporecchio a Mastromarco” (Via Togliatti), iniziando con la progettazione complessiva che prevede l’inserimento di parcheggi, marciapiedi, pista ciclabile e alberature. Queste opere, per il loro costo, non sono supportabili dal bilancio del Comune e necessitano di finanziamenti esterni. Avendo già intercettato in questi anni considerevoli risorse, circa 10 milioni di euro, sappiamo dove e come reperirle ed il processo da compiere.

Siamo di fronte a una società in profonda e repentina trasformazione. Il mio pensiero è sempre rivolto alle fasce più deboli, alle famiglie e ai ragazzi, ed è per loro che intendo dare il massimo, affinché nessuno venga lasciato indietro o si senta abbandonato.

Lavoreremo per dar vita, tutti insieme, a una comunità più forte e coesa, in grado di affrontare unita le grandi sfide future. Mi dà forza pensare, fra tutti, al nostro grande tessuto associativo: insieme abbiamo già dato tante volte dimostrazione di come ci sentiamo una comunità unita, insieme possiamo realizzare grandi traguardi.

Questa nuova pagina elettorale nasce da scelte collettive e proseguirà con il lavoro di approfondimento e condivisione insieme agli altri partiti di centrosinistra, lavorando sui programmi e la composizione della lista in un clima costruttivo che restituirà al paese una proposta politica all’altezza delle aspettative della nostra Lamporecchio”.