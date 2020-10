lamporecchio. ANIMALI DOMESTICI: ARRIVANO LE DOG TOILET SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

LAMPORECCHIO. La scorsa settimana sono state installate, in diverse zone del Comune di Lamporecchio, le DogToilet: totem dotati di sacchettini e cestini per poter raccogliere e gettare via i rifiuti degli animali domestici nelle aree verdi.

Sono ben sette le postazioni che sono state acquistate ed installate ed è possibile trovarle:

presso giardini di Lamporecchio, via Aldo Moro

presso le aree verdi di Porciano, Mastromarco, Borgano e Cerbaia

presso la Fraschetta di San Baronto

zona Indicatore, San Baronto

“Fin da subito questa Amministrazione”, afferma il Vice Sindaco Daniele Tronci, “si è mostrata desiderosa di accogliere le esigenze degli animali domestici e di realizzare nuove zone nel nostro paese che fossero anche a loro misura e pensate appositamente per loro.

Gli animali domestici sempre più sono entrati a far parte della nostra vita, come dei veri e propri componenti dei nostri nuclei familiari.

Ecco perchè è sempre più giusto, doveroso e necessario pensare anche a loro. Siamo felici, ad oggi, di aver dato concreta realizzazione a questo punto del nostro programma elettorale”.

Le DogToilet hanno avuto un costo di circa € 4.000,00 e sarà “Il Rifugio – Onlus”, in accordo con l’Amministrazione, ad occuparsi del reintegro dei sacchetti presso i totem, ogni qual volta ce ne sarà necessità.

Lo spirito che ha accomunato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto è stato in primis il benessere degli animali e la loro sempre maggiore integrazione con l’uomo, ma anche la cura ed il rispetto degli spazi comuni e la continua ricerca di cura e decoro delle aree verdi.

[volpi — comune di lamporecchio]