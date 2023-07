lamporecchio. APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO 2022

Si registrano dati nettamente soddisfacenti nonostante la pandemia e la crisi energetica

LAMPORECCHIO. In una recente seduta di consiglio comunale è stato approvato il bilancio consuntivo 2022, documento assolutamente in linea con le previsioni amministrative che il Comune di Lamporecchio si era dato all’inizio del mandato e che ha saputo poi rimodellare alla luce delle due emergenze registrate, la pandemia prima e quella energetica poi, con la conseguente forte impennata dei costi delle materie prime, di gas ed energia elettrica, con importanti ripercussioni sui bilanci di ogni ente pubblico.

Alla luce di tutto ciò, possiamo quindi affermare che l’approvazione del bilancio consuntivo 2022 registra dati nettamente soddisfacenti.

Le varie emergenze hanno chiaramente avuto un impatto economico sia sulla prestazione di molti servizi da noi erogati, che su molti dei nostri progetti, per i quali abbiamo dovuto investire maggiori risorse o prevedere maggior costi, al fine di mantenere quanto offerto fino ad oggi e rispettare gli obbiettivi dati.

Per fare alcuni esempi i costi delle materie prime alimentari della mensa hanno subito un aumento medio di circa 15-20%, con punte del 30% sulla carne, e abbiamo deciso di far fronte a questi rincari senza aumentare i costi a carico delle famiglie.

Oppure i costi dell’energia (che riguardano tutti gli edifici, scuole, teatro, biblioteca e palazzo comunale oltre all’illuminazione pubblica) aumentati di oltre 225.000€ rispetto alle previsioni: tolto un parziale ristoro per €122.000 anche qui l’ente ha provveduto con maggiori economie, senza aumentare la tassazione.

Come è stato rispettato il piano generale delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, di impianti, strutture e delle infrastrutture pubbliche nonostante i costi dei beni e servizi siano lievitati in pochi mesi.

Passando alla voce “spesa”, sicuramente istruzione, sociale e viabilità rappresentano le voci più importanti del nostro bilancio, con cifre importanti come € 969.177 per istruzione e diritto allo studio, € 622.000 per trasporti e mobilità , € 527.971 su politiche sociali e della famiglia.

Passando agli investimenti, anche per l’anno 2022 abbiamo superato oltre un milione di euro di investimenti sul territorio, di cui 794.637 € derivanti dall’avanzo 2021 e i restanti contributi o risorse proprie, chiudendo comunque l’anno finanziario 2022 con un avanzo libero per € 894.000 da destinare ad opere nell’anno in corso.

Le entrate garantite invece si attestano a circa 10 milioni, grazie ai tributi che oramai da molti anni non sono stati aumentanti, anzi nel 2021 abbiamo rivisto le fasce IRPEF creando un tetto di esonero a 10000€.

Altra fonte di entrate sono i contributi che intercettiamo da enti e fondazioni, come i contributi regionali, statali e del PNRR. Da sottolineare sempre è l’importate impegno per la lotta all’evasione e all’elusione fiscale, che ha portato a emettere accertamenti nel 2022 per € 272.634, con un incasso di oltre €138.000.

Dato importante, nel 2021 siamo stati il secondo comune della toscana per minor pressione fiscale a carico dei nostri i cittadini.

Altra nota di merito e di virtuosità del nostro comune è che da oltre 12 anni non sono stati accesi nuovi finanziamenti o mutui bancari, tutte le opere intraprese sono già finanziate al momento dell’affidamento, e in 3 anni il fondo mutui pregressi da dover ancora riconoscere alle banche è passato da € 1050.000 del 2020 a € 601.602 del 2022.

Importante attività del 2022 deriva dalla partecipazione dei bandi PNRR e già dai primi risultati sono stati intercettati oltre € 880.000 di risorse, destinate per € 368.334 alla digitalizzazione, € 304.242 all’efficientamento del teatro e della Biblioteca e per € 210.000 efficientamento scuola media e illuminazione pubblica.

Infine si sottolinea la prontezza dei pagamenti a favore delle aziende e dei fornitori che si attesta a 22 giorni dalla fatturazione che va a beneficio senza dubbio alle aziende stesse. Ciò è possibile grazie a un fondo cassa al 31/12/2022 di € 2.416.779,00 che da capienza e solidità di cassa.

“Il bilancio del nostro Comune, dichiara il sindaco Torrigiani Alessio, dimostra quanto sia ampio l’impegno su tutti i settori e servizi che vengono offerti ai nostri cittadini, non solo investimenti ma risorse importati sulla sicurezza, sociale, scuola e cultura, ecc. Già da diversi anni abbiamo innalzato la capienza generale del nostro bilancio ad oltre 10 milioni di entrate che gran parte derivano da contributi, trasferimenti e bandi alla quale partecipiamo.

Abbiamo messo in sicurezza il bilancio riconoscendo i vecchi mutui e prestiti stipulati senza accenderli di nuovi. E assidua è l’attività di recupero delle cartelle esattoriali derivanti dall’elusione e evasione, questo ci permette anche di avere ogni anno un rilevante avanzo da impiegare sugli investimenti.”

“Le risultanze del bilancio 2022, sostiene il Vice sindaco Tronci Daniele, confermano la tenuta e la solidità dei conti del comune e dimostrano che questa Amministrazione è riuscita a coniugare le emergenze, prima pandemica e poi energetica con la tenuta dei servizi e delle tessuto socio-economico di Lamporecchio mantenendo alta l’attenzione a portare avanti il programma amministrativo sottoscritto con i cittadini.

Alta dovrà essere sempre l’attenzione in un momento così delicato per la situazione sociale ed economica che stiamo attraversando”.

[volpi —comune di lamporecchio]