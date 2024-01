lamporecchio. ATTO VANDALICO AL CIPPO IN MEMORIA DEL PARTIGIANO CALUGI, DOMANI LA MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETÀ

Un fiore in ogni luogo del territorio comunale dove è presente un simbolo a richiamo della Memoria. Il programma di domani domenica 14 gennaio

LAMPORECCHIO. A seguito degli atti vandalici al Cippo in memoria del Partigiano Giovanni Calugi, l’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza alla manifestazione di solidarietà, che si terrà domani domenica 14 gennaio, con ritrovo alle ore 11:30 presso il Cippo in via della Resistenza, frazione Cerbaia.

Previsto l’intervento del sindaco Alessio Torrigiani alla presenza delle associazioni firmatarie del protocollo di intesa.

Nelle ore precedenti, l’amministrazione comunale visiterà tutti i luoghi della Memoria sul territorio comunale, per deporre un fiore.

Questo il programma:

👉ORE 9:00

– Pietra ai caduti di Lamporecchio per la Liberazione c/o Palazzo Comunale

– Pietra alle vittime dei lager nazisti c/o scalinata via Aldo Moro

– Pietre d’inciampo ai deportati Ebrei di Lamporecchio c/o Teatro Comunale

👉ORE 9:30

– Lapide ai caduti di tutte le guerre c/o cimitero di Lamporecchio

– Lapide al Milite Ignoto c/o cimitero di Lamporecchio

👉ORE 9:45

– Cippo ai caduti della prima guerra mondiale c/o Chiesa di Orbignano

👉ORE 10:15

– Cippo alle vittime civili della seconda guerra mondiale c/o Cimitero di San Baronto

👉ORE 10:45

– Cippo a Carlo Carli, vittima civile della seconda guerra mondiale c/o Giardini pubblici di Mastromarco

👉ORE 11:00

– Targa al partigiano Natale Tamburini, c/o Circolo Arci Cerbaia

👉ORE 11:30

– Cippo al partigiano Giovanni Calugi, c/o Via della Resistenza, frazione Cerbaia

