lamporecchio. BILANCIO 2022 APPROVATO: VIA AI SERVIZI E ALLE ATTIVITÀ

Il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 2022 come proposto dall’Amministrazione Comunale

LAMPORECCHIO. L’approvazione del bilancio di un comune rappresenta il passaggio più importante dell’intero anno amministrativo. L’Amministrazione con questo atto è chiamata a fare le scelte che ricadono su tutti i cittadini e su tutto il territorio comunale per l’intero anno corrente.

In modo molto sintetico e non esaustivo, l’elenco dei vari servizi e attività su cui è chiamata a scegliere, programmare e lavorare l’Amministrazione Comunale di Lamporecchio:

ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA: tutto ciò che riguarda l’assistenza sociale a famiglie o singoli cittadini è responsabilità comunale per un valore di circa €. 275.000 versati alla SDS che effettua tutti i servizi. Sull’assistenza sanitaria territoriale, il Sindaco, è invece chiamato a scelte politiche ricadenti su SDS e Azienda Sanitaria.

Da aggiungere a tutto questo il pacchetto di sostegno alle famiglie sulle bollette di luce, acqua, gas per circa €. 50.000 ed il contributo affitti per circa €. 35.000 ed i buoni spesa per circa €. 12.000.

SCUOLA: tutta la manutenzione e i costi di utilizzo degli edifici scolastici (luce, acqua, gas) sono a totale carico comunale. Stesso discorso per i servizi di Mensa e Scuolabus che pesano per circa €. 600.000. A questo dobbiamo aggiungere l’organizzazione dei centri estivi per circa €. 8.500 e gli esoneri scolastici che incidono sul nostro bilancio per circa €. 55.000. Da aggiungere l’impegno di circa €. 34.000 per le quote degli asili nido.

CULTURA: tutto ciò che comprende i costi di esercizio delle strutture e i servizi necessari per il Teatro e la Biblioteca sono ricomprese nel bilancio del comune per circa €. 70.000. A questo dobbiamo aggiungere le manifestazioni culturali, musicali e teatrali sulle quali il comune è chiamato a fare la sua parte.

CIMITERI: tutta la gestione e la manutenzione dei cimiteri comunali sono in carico al bilancio per un importo di circa € 45.000. Alla gestione corrente dobbiamo aggiungere i continui interventi alle strutture cimiteriali per circa €. 55.000 annui.

SPORT: campi da calcio, piscina, palestra e campi da tennis sono proprietà e competenza comunale che ha affidato ad Associazioni Sportive la gestione e la manutenzione per un costo che ricade sulle casse comunali per circa €. 50.000 oltre al sostegno delle attività sportive per un impegno di circa €. 10.000.

MANUTENZIONE STRADE E GIARDINI COMUNALI: taglio erba e riparazione buche o crepe su strade e marciapiedi prevede una specifica partita di bilancio per circa €. 90.000.

SICUREZZA: tutto quello che comporta gli interventi che riguardano la sicurezza sul territorio (frane e smottamenti), viabilità (segnaletica e controlli con appositi strumenti) e sicurezza pubblica/lotta al degrado e atti vandalici (videosorveglianza e vigilanza), sono un impegno di bilancio importante per circa €. 40.000.

MANIFESTAZIONI: commercio, turismo e tradizioni richiedono l’organizzazione di varie manifestazioni nel corso dell’anno. Si va da quella principale, a totale carico del comune, la Fiera d’agosto, a quelle minori a cui partecipiamo dando un sostegno diretto o indiretto per circa €. 45.000.

TURISMO E COMMERCIO: l’ufficio turistico, la manutenzione dei sentieri, la gestione del mercato, gli addobbi luminosi, sono un preciso impegno economico che impegna il bilancio per circa €. 35.000 e l’esonero per tutto l’anno dal pagamento dell’occupazione del suolo pubblico per circa €. 12.000.

CAPITOLO INVESTIMENTI: opere pubbliche, lavori e manutenzione, necessari per intervenire su: scuole, impianti sportivi, cimiteri, strade, giardini, illuminazione, infrastrutture, emergenze, turismo, commercio, valorizzazione del territorio e sicurezza per i quali l’Amministrazione ha destinato circa €. 1.000.000.

Come si evince da queste breve, sintetica e non esaustiva descrizione, l’Amministrazione Comunale è chiamata a scegliere e operare su tanti aspetti che riguardano la nostra comunità, ed è chiamata a distribuire le risorse in modo equo su tutti i servizi, gli interventi e le attività includendo tutto il territorio.

Perché tutto ciò non è automatico e scontato, ma frutto di scelte e di programmazione.

