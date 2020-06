lamporecchio. “CI VEDIAMO A SETTEMBRE, PRONTI PER RIPARTIRE!”

LAMPORECCHIO. Nell’ultimo giorno di scuola il vicesindaco di Lamporecchio — assessore alla scuola Daniele Tronci ha inviato agli alunni, alle famiglie e al personale scolastico la seguente lettera:

Agli alunni,

Alle loro famiglie

Al personale della scuola

10 giugno 2020

Ciao Ragazzi,

oggi sarei voluto passare nelle vostre aule, come ho fatto ad inizio anno scolastico, per salutarvi e augurarvi buone vacanze. Purtroppo non sarà possibile poiché in questi ultimi mesi le nostre abitudini sono state stravolte da questa inattesa e particolare emergenza sanitaria.

Colgo l’occasione per ringraziare ognuno di voi per l’impegno profuso per misurarsi con una cosa totalmente nuova: la didattica a distanza. Un metodo nuovo che vi ha permesso di “stare vicini” e mantenere un contatto con i vostri compagni e le insegnati continuando ad apprendere.

Non meno importante è stato l’impegno dei vostri genitori che, in pochi giorni, hanno dovuto riorganizzare la routine familiare per potervi affiancare nelle lezioni e nella gestione degli strumenti informatici. Un sincero grazie anche a loro.

A tutto il corpo docenti e alla Direzione dell’Istituto comprensivo, a nome di tutti noi, va un sincero grazie. In poco tempo il personale scolastico si è dovuto mettere in gioco con un nuovo metodo di lavoro, ha affiancato le famiglie e ha reso meno pesanti questi giorni ai propri alunni.

Vivendo questa brutta esperienza ci siamo resi conto di quanto sia importante la scuola proprio perché ci siamo accorti di quanto sia mancata a tutti: ai bambini, alle loro famiglie e agli insegnanti.

Ora è il momento di ripartire! Stiamo già lavorando con la Direzione della scuola per riprendere le attività a settembre, in totale sicurezza. Non è escluso che qualche sacrificio sia ancora da fare, ma stiamo facendo il possibile per renderlo più leggero e più breve possibile.

Vi saluto e a nome di tutta l’Amministrazione Comunale rivolgo un sincero grazie ai ragazzi, ai docenti e a tutto il personale scolastico, per aver affrontato con responsabilità e professionalità questi ultimi mesi di scuola, con la concreta speranza che molto presto questo buio periodo diventi un brutto ricordo.

Buona Estate! Ci vediamo a settembre, pronti per ripartire.

Saluti

Assessore alla Scuola Tronci Daniele