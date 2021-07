lamporecchio. CONCLUSI I LAVORI PER IL NUOVO ACQUEDOTTO A CERBAIA. INVESTIMENTO DA 1,5MLN PER MIGLIORARE IL SERVIZIO IDRICO LOCALE

Terminato il secondo lotto. Sostituiti in totale 3.350 metri di condotte

LAMPORECCHIO. Si è concluso con i lavori di collegamento della scorsa settimana, il maxi-intervento di Acque SpA, gestore idrico del Basso Valdarno e in Valdinievole, sull’acquedotto in via Cerbaia, nel comune di Lamporecchio.

Grazie a un investimento di 1,5 milioni di euro, è stato possibile completare la sostituzione di 3.350 metri di condotte, attraverso un intervento suddiviso in due lotti funzionali. Grazie a questa programmazione è stato possibile limitare i disagi per residenti, commercianti e automobilisti, sia in termini logistici che di tempistiche. Iniziati nel novembre del 2019, nonostante l’enorme impatto della pandemia, i lavori si sono conclusi solo con qualche settimana di ritardo rispetto a quanto programmato.

Si è trattato di un progetto senza precedenti a Cerbaia per impatto ed estensione, destinato a migliorare sensibilmente la qualità e la continuità il servizio idrico per centinaia di utenze, e al contempo a ridurre drasticamente il rischio di perdite su un tratto di rete che in passato è stato oggetto di guasti.

I lavori, pianificati e programmati in stretta sinergia con l’amministrazione comunale di Lamporecchio e la Provincia di Pistoia, hanno visto il completamento del primo lotto (la sostituzione di oltre 1700 metri di tubazione idrica passante nel tratto di via Cerbaia compreso tra via Amendola e via Togliatti) nel maggio 2020.

Nel frattempo, erano iniziati anche i lavori del secondo lotto, ovvero la posa della nuova tubazione nel tratto di via Cerbaia in direzione della via Francesca Nord per 1.600 metri. Infine, sono stati rinnovati tutti gli allacci delle singole utenze poste lungo le strade coinvolte e ammodernato un tratto di acquedotto in via della Resistenza.

Una volta ultimato l’assestamento nel terreno delle nuove infrastrutture, si procederà con l’intervento di asfaltatura che verrà eseguito entro il prossimo autunno.

[acque net]