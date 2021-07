lamporecchio. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER EVENTI ESTIVI   

Stanziati in tutto 8 mila euro che saranno ripartiti in base al numero e alla grandezza degli eventi proposti fino ad una soglia massima di 600 euro per ciascuna associazione

LAMPORECCHIO. Per molti mesi, come effetto degli impedimenti imposti dai vari Dpcm, eventi e manifestazioni in tutta Italia hanno subito un brusco stop. Alla luce di questo e anche, soprattutto, visto il tessuto sociale del nostro territorio, sempre prolifico di piccoli e grandi eventi culturali, musicali, teatrali ed eno-gastronomici fino all’arrivo dell’epidemia da Covid-19, questa Amministrazione ha manifestato la propria volontà a sostenere le Associazioni locali per consentire loro di organizzare, sull’intero territorio comunale, piccoli eventi volti al rilancio del territorio durante la stagione estiva.

“Tutto nasce — spiega l’Assessore Monica Cetraro — dalla volontà di offrire un sostegno, di essere vicini, alle Associazioni che da sempre arricchiscono di iniziative ed eventi il nostro territorio, spesso molto amati anche da visitatori e turisti che arrivano a Lamporecchio. Crediamo che riscoprire questo spirito che da sempre anima la nostra comunità sia ora quanto mai importante, per questo la nostra Amministrazione ha voluto destinare un sostegno a quelle Associazioni che vorranno creare un’iniziativa durante questa estate 2021, come momento di ripartenza dopo un periodo oggettivamente difficile per tutti”.

“Quando l’Assessore Cetraro mi ha parlato di questa idea per dare un piccolo sostegno, ma soprattutto un segnale di vicinanza alle varie Associazioni— afferma l’Assessore al commercio Stella Volpi — ho pensato potesse essere doppiamente utile favorire l’organizzazione di tali eventi in prossimità di attività commerciali, diffuse su tutto il nostro territorio, centro e frazioni, così da permettere loro di poter trarre benefici economici dalla presenza di partecipanti ai vari eventi.

Capisco la difficoltà, i dubbi e le incertezze da parte delle Associazioni che, dopo più di un anno di fermo, rischiano di perdere anche questa stagione estiva e di non riuscire ad organizzare nessun evento, ecco perchè vogliamo cercare di dare un segnale ed un appoggio a chi deciderà di provarci”.

Con delibera di Giunta del 29/06/2021 sono stati quindi dettati gli indirizzi per la pubblicazione di un avviso per la raccolta di richieste di contributo da parte di Associazioni locali e, a sostegno di ciò, sono stati stanziati € 8.000,00 che saranno ripartiti in base al numero ed alla grandezza degli eventi proposti, fino ad una soglia massima di € 600,00 per ciascuna Associazione.

Unici limiti posti sono che gli eventi si svolgano nel periodo compreso tra Luglio e Settembre 2021, prevalentemente su territorio comunale e che siano eventi e manifestazioni di tipo culturale, musicale, teatrale, di intrattenimento, passeggiate e iniziative di valorizzazione del nostro territorio, con particolare attenzione ad attività dedicate ai bambini, organizzate da Associazioni aventi la sede legale nel territorio comunale.

L’avviso pubblico, la modulistica e le informazioni sulla scadenza per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito del Comune di Lamporecchio.

[volpi – comune di lamporecchio]