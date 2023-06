lamporecchio. CORSI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI

Le iscrizioni dovranno pervenire entro martedì 20 giugno

LAMPORECCHIO. Il Comune di Lamporecchio informa che nelle prossime settimane organizzerà sul proprio territorio comunale dei corsi base di lingua italiana rivolti ai cittadini stranieri in regola col permesso di soggiorno, al fine di favorire l’integrazione e l’inclusione sociale.

I corsi saranno organizzati dall’associazione di promozione sociale Anteas Servizi Pistoia, con la quale i cittadini interessati potranno già prendere contatto per avere informazioni e per le iscrizioni, che dovranno pervenire entro martedì 20 giugno, contattando il numero telefonico 0573 364631.

L’ufficio sociale ha ravvisato la necessità di svolgere questi corsi per favorire l’accesso ai servizi pubblici, i rapporti con la scuola e per reperire e effettuare colloqui di lavoro.

Le lingue madre straniere per la facilitazione con la lingua italiana saranno individuate con le iscrizioni pervenute.

[volpi— comune di lamporecchio]