lamporecchio. DIGITALIZZAZIONE RETE ELETTRICA E POSA FIBRA OTTICA, DOMANI SI RIMUOVONO I GRUPPI ELETTROGENI

LAMPORECCHIO. Prosegue il percorso di innovazione e sostenibilità ambientale per la rete elettrica territoriale, con particolare riferimento alle attività di digitalizzazione del sistema elettrico e abilitazione dello stesso al transito della fibra ottica per garantire alta connettività, iniziate lo scorso mese con un calendario di interventi distribuiti su alcune aree della provincia pistoiese, con particolare riferimento alla Valdinievole e alle colline del Montalbano.

Nel dettaglio, le squadre operative di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, hanno installato negli impianti elettrici di Lamporecchio e aree limitrofe elementi di innovazione tecnologica utili ad ottimizzare l’affidabilità di esercizio e hanno effettuando anche operazioni propedeutiche alla posa della fibra ottica.

Le operazioni, per la loro complessità e durata, hanno richiesto l’installazione di alcuni gruppi elettrogeni in modo da assicurare l’approvvigionamento di energia elettrica nel periodo della lavorazione: a conclusione dei lavori, domenica 26 luglio, a partire dalle ore 17:00 con fine intervento in serata, nella zona di via Cerbaia incrocio via della Resistenza a Lamporecchio i tecnici di E-Distribuzione effettueranno un’interruzione temporanea del servizio elettrico per la rimozione dei gruppi elettrogeni ed il ripristino del normale assetto di rete.

Grazie a bypass da linee di riserva, il “fuori servizio” coinvolgerà poche utenze delle vie suddette fino a Poggio alla Cavalla e via degli Olivi al confine con Vinci e Cerreto Guidi. L’intervento sarà eseguito eccezionalmente di domenica, per evitare di creare disagi alle attività operative nei giorni feriali. I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nella zona interessata.

L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.

[clementi — enel]