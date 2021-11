lamporecchio. È IN ARRIVO PLAYSCHOOL, UN CICLO DI INCONTRI DI FORMAZIONE SUL MONDO DEI VIDEOGIOCHI TRA POTENZIALITÀ E RISCHI

L’iniziativa, promossa da Comunità Solidale di Lamporecchio, dedicata a genitori, docenti e studenti delle scuole medie è inserita nel Progetto “H.E.R.O. – Hubs Educativi per la Resilienza e le Opportunità”

LAMPORECCHIO — LARCIANO. Nell’ambito dell’hub educativo di Lamporecchio, l’associazione Comunità Solidale Lamporecchio presenta PlaySchool, un ciclo di incontri sul mondo dei videogiochi dedicato a genitori, docenti e studenti della scuola secondaria di primo grado.

PlaySchool è un’azione che si colloca all’interno di H.E.R.O., un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e sostenuto da Fondazione Caript e dall’impresa sociale Con i bambini.

H.E.R.O. è una rete interna al terzo settore che, costruendo presidi territoriali ad alta intensità educativa (Hubs) si propone di combattere la povertà educativa partendo dai bisogni delle varie realtà territoriali e di costruire interventi a lungo termine volti a superare la logica delle microprogettualità.

PlaySchool è un’azione che ha come oggetto il videogioco. L’atto di giocare riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo; giocando si ha l’opportunità di esercitare un ampio spettro di abilità sensoriali, cognitive, emotive, sociali, comunicative, e morali. Il videogioco rappresenta sempre più una forma ludica fortemente presente nella vita dei bambini e degli adolescenti: l’età in cui si comincia a giocare con i videogiochi si sta abbassando, mentre i tempi di utilizzo giornaliero sono in crescita poiché il videogioco oggi soddisfa una serie di bisogni che in passato venivano soddisfatti con altri tipi di giochi e attività. Abbiamo individuato il videogioco come terreno privilegiato in cui, nel nostro tempo, si possono manifestare trasversalmente la povertà educativa nel mondo degli adolescenti e degli adulti: una povertà che si accentua là dove sono maggiori le fragilità culturali, sociali o personali.

L’azione interessa gli Istituti comprensivi di Lamporecchio e Larciano e si articola in tre momenti. Il primo è una formazione rivolta agli adulti (docenti e genitori), il secondo è un’attività con i ragazzi nelle ore mattutine delle classi seconde della scuola secondaria dei due istituti, infine un laboratorio di approfondimento in orario extrascolastico con i ragazzi delle due scuole.

Incontri con i genitori

Sede: Scuola Secondaria di I grado “Francesco Ferrucci” Via G.Puccini, 196, Larciano (PT)

Mercoledì 10 novembre 2021, ore 17.30-19.

Dott.ssa Sara Garuglieri: Press Start: avventura dentro il mondo dei videogiochi

Alla scoperta di nuovi e vecchi videogame, per capire come funzionano e perché piacciono tanto ai ragazzi (e non solo). L’incontro sarà focalizzato sul fornire informazioni e competenze utili per orientarsi facilmente nel mondo dei videogiochi e per poter comprendere la spinta attrattiva che questo mezzo genera su tutti noi.

Mercoledì 17 novembre 2021, ore 17.30 – 19.30

Dott.ssa Sara Garuglieri: Stare ai videogiochi è davvero solo “tempo perso”?

Il mondo dei videogiochi non si ferma solo al semplice intrattenimento casalingo. In questo incontro verranno trattati alcuni dei miti ricorrenti legati al mondo dei videogiochi, approfondendo i pericoli ma anche le opportunità che questo mezzo propone.

Giovedì 25 novembre 2021, ore 17.30 -19.30

Dott.ssa Sara Garuglieri: Famiglia on-line e parental control

Essere partecipi alla vita online dei propri figli è importante, ma non sempre risulta essere facile. L’incontro verterà sui rischi e benefici che la tecnologia ci offre per controllare ciò che i ragazzi fanno nel mondo virtuale e sulle strategie di condivisione per non rimanere disconnessi dalla vita delle nuove generazioni.

L’ingresso è consentito solo se muniti di Green Pass. Si consiglia di prenotare chiamando il numero 3383741947 o 3382357074

Corso di formazione docenti

Docente formatore: Dott. Sara Garuglieri

Due incontri di formazione online che mirano a sensibilizzare gli insegnanti sulla tematica dei videogiochi legati al mondo dell’apprendimento e della cultura.

Mercoledì 1° dicembre 2021, ore 17.30-19.30

Videogiochi e scuola: apprendere divertendosi

Alla scoperta del mondo dei videogame, per capire come funzionano, perché piacciono tanto ai ragazzi e come possono essere utilizzati nel contesto scolastico per favorire l’apprendimento.

Mercoledì 15 dicembre 2021, ore 17.30-19.30

Rischi e benefici dell’uso dei videogiochi e delle nuove tecnologie

Panoramica su rischi e benefici dell’uso dei videogiochi, di internet e dei social, con focus specifico sulla dipendenza da internet e videogiochi e sui campanelli d’allarme che possono manifestarsi nel gruppo classe riguardante l’abuso o l’uso nocivo dei nuovi strumenti informatici.

INFORMAZIONI

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo.

Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.

www.percorsiconibambini.it/hero

