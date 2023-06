lamporecchio. IL CENTRO GIOVANI TORNA IN PIAZZA

Domani martedì 27 giugno saranno presentati i risultati delle attività svolte durante l’anno

LAMPORECCHIO. Martedì 27 giugno a partire dalle 21.30, il Centro Giovani di Lamporecchio torna in piazza per presentare il risultato delle attività svolte durante il secondo anno con i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato ai laboratori di teatro, danza e pittura del progetto HERO.

Il Centro Giovani, nato in seno a HERO grazie alla Comunità Solidale di Lamporecchio che è partner del progetto, è giunto al suo secondo anno di vita. Esso ha l’obiettivo di contrastare la povertà educativa sul territorio attraverso l’offerta di attività sociali e culturali dedicate ai minori, gratuite e a lungo termine, in modo che possano rappresentare una vera opportunità di crescita per tutti coloro che ne usufruiscono. “H.E.R.O. – Hubs Educativi per la Resilienza e le Opportunità” è un progetto promosso con il contributo dell’impresa sociale Con i bambini e della Fondazione Caript.

L’appuntamento di domani sera è inserito nell’ambito dell’evento “Shopping sotto le stelle” organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Lamporecchio, e vedrà le ragazze e i ragazzi esibirsi in performance di danza e di teatro, guidati dai loro insegnanti Jolanda Druzdz e Virginia Vignozi (danza), Daniele Furcas e Sandra Spinelli (teatro). Inoltre, sarà visibile presso la Sala Bartoli della Croce Verde, adiacente alla piazza, una mostra dedicata ai lavori realizzati durante il corso di pittura e i “cartoni” preparatori per i murales che saranno realizzati, sotto la guida di Petra Schepens, in prossimità della scuola primaria durante l’estate e inaugurati a settembre.

