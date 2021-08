lamporecchio. IL COMUNE NON RINUNCIA ALLA “FIERA D’AGOSTO – SAGRA DEL BRIGIDINO”

Presentato il programma della edizione 2021: le iniziative dal 2 al 4 agosto

LAMPORECCHIO. Come la scorsa estate, anche quest’anno, purtroppo, ci siamo trovati di fronte alla decisione da prendere, pochissime settimane fa, se scegliere di fare o meno la Fiera d’agosto.

La suddivisione delle regioni in colori ha resa incerta fin da ultimo la possibilità di organizzare l’evento e, soprattutto, non ci ha permesso quella programmazione con i giusti tempi che ci auspicavamo.

A tal riguardo, un grazie particolare va a tutti gli uffici comunali coinvolti nella manifestazione, che hanno lavorato con tempi strettissimi per rendere possibile l’adempimento di pratiche numerose e non semplici.

La scelta quindi di questa Amministrazione è stata, anche per quest’anno, di non rinunciare alla Fiera d’agosto.

I protocolli anti covid e le normative da applicare e far rispettare sono tante e possono a primo impatto render più semplice la scelta opposta, ma Lamporecchio, i suoi commercianti, le sue strutture ricettive, le sue attività commerciali, i suoi abitanti stessi, hanno pagato un prezzo troppo alto in questi lunghissimi mesi, per non potersi vivere qualche giorno di semplice serenità, festa e normalità.

Ecco perchè abbiamo deciso per il si alla Fiera e ci auspichiamo una importante partecipazione dell’intera cittadinanza, all’insegna di quella socialità e voglia di stare insieme che per tanti, troppi mesi, ci è stata tolta a causa di questa pandemia.

Vogliamo ringraziare l’Associazione dei commercianti del “Centro Commerciale Naturale”, nei quali questa amministrazione ha trovato un partner eccellente per l’organizzazione della Fiera d’Agosto.

“Siamo fortunati” affermano congiuntamente il Sindaco Torrigiani e l’assessore al commercio Stella Volpi, “perchè abbiamo un’Associazione commercianti incredibilmente attiva e propositiva, con la quale è un piacere lavorare, spinti tutti dall’obiettivo comune di valorizzare il nostro territorio ed attrarre sempre più persone anche dai comuni limitrofi”.

Si ringraziano inoltre anche le tante Aziende del territorio che, nemmeno in un momento così particolare, hanno fatto mancare il loro appoggio e sostegno a questa storica manifestazione.

Ricordiamo che anche in zona bianca ed all’aperto, laddove non sarà possibile garantire le distanze, resta obbligatorio l’utilizzo della mascherina, ma siamo certi che nessuno avrà problemi a rispettare quelle poche regole che possono permetterci di vivere con leggerezza e spensieratezza questi tre giorni di festa.

Il programma della Fiera di quest’anno è stato condiviso con i Commercianti e rispettate quelle che sono le tradizioni della stessa: la distribuzione dei brigidini, a cura dei brigidinai di Lamporecchio e con l’immancabile appoggio delle ditte Bianchini e Rinati, il concerto della Banda comunale “G. Puccini”, la tombola della Croce Verde ed i fuochi d artificio.

A questo si aggiungeranno due spettacoli ogni sera, uno in ciascuna delle due piazze centrali: dai Killer Queen ai Campovolo, Eleonora Lari e Paola Guadagno, i Gemelli Siamesi e i Lumen Invoco, il tutto circondato da bar e ristoranti pronti ad accogliervi e negozi aperti per lo shopping.

Non ci resta quindi che augurare buona Fiera a tutti!

[comune di lamporecchio]