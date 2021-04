lamporecchio. IN BIBLIOTECA ARRIVA IL “FESTIVAL DI PRIMAVERA”

Gli incontri con autrici locali saranno tutti online in diretta dalla pagina Facebook della Biblioteca

LAMPORECCHIO. In un momento come questo dove non è possibile incontrarsi di persona la Biblioteca di Lamporecchio ha deciso di organizzare “Festival di Primavera”, una serie di incontri con autrici locali che saranno mandati in diretta sulla pagina Facebook della Biblioteca.

Si partirà mercoledì 7 aprile alle ore 17.30 con Valentina Fiorineschi che presenterà il suo libro “La Scuola è Poesia. Poesia sulla Scuola”.

Con una narrazione aperta, libera e fluida l’autrice affronta varie tematiche afferenti alla realtà della scuola, attingendo dalle proprie esperienze personali gli argomenti per un libro stimolante e ricco di informazioni ma anche di pagine poetiche e liriche

L’incontro successivo, mercoledì 14 alle 17.30, sarà dedicato ai ragazzi con il libro “Un salto al buio” di Catia Lari Faccenda.

Nel libro l’autrice ci racconta come tutto possa cambiare in una manciata di ore, come i destini di un gruppo di persone siano così inesorabilmente legati gli uni agli altri che un “forse” diventa la distanza tra un fatto e un miracolo.

Mercoledì 21, sempre alle 17.30, Maria Valentina Luccioli presenterà il suo secondo libro “Le amiche di Irene”.

Quando le LADI, Luciana, Ambra, Donatella e Irene, si incontrano la loro amicizia traccia un solco indelebile nelle loro esistenze. Luciana trova un supporto per affrontare le difficoltà che la madre crea sul suo cammino. Perché oltre all’aspetto esteriore c’è di più, e le sue amiche sanno apprezzare la sua sensibilità.

Ambra scopre la bellezza della condivisione, perché quando i problemi si condividono sono più semplici da affrontare. Donatella cerca il coraggio di sentirsi leggera a discapito di ciò che le dice la bilancia, perché le amiche devono intuire tutto, anche un disagio nascosto. Irene è il loro collante, sa che sono straordinarie e grazie a loro ha una casa in cui tornare dopo ogni viaggio in giro per il mondo. In fondo loro sono le amiche di Irene e questa è la loro storia.

L’ultimo incontro, mercoledì 28 aprile alle 17.30, sarà dedicato ai bambini con “Le favole dell’arcobaleno” di Ilaria Cecchi.

Animali, bambini, note musicali, elfi e folletti prendono vita dalla penna di Ilaria Cecchi, colorando le undici Favole dell’arcobaleno. Grazie ai colori vivaci delle illustrazioni di Martina Bellucci, i piccoli lettori si ritroveranno immersi nella magia di ogni racconto, crescendo insieme ai protagonisti. Attraverso le vicissitudini di ogni personaggio, il libro vuole trasmettere piccoli grandi insegnamenti che serviranno al bambino di oggi, ma anche all’adulto di domani.

Sarà possibile porre domande alle autrici attraverso i commenti alla diretta.

[volpi – comune di lamporecchio]